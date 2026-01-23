Sfida salvezza per la Fiorentina contro il Cagliari

- Pubblicità -

La Fiorentina ha vissuto un’altra settimana difficile. I funerali del patron Rocco Commisso ha scosso l’ambiente che però deve trovare compattezza e serenità in vista della delicata sfida all’Artemio Franchi (sabato alle 18) contro il Cagliari. In palio punti molto pesanti in chiave salvezza contro una diretta concorrenti per evitare la serie B.

I viola stanno attraversando un buon periodo dopo la prima parte di stagione disastrosa, e sono reduci da ben quattro risultati utili consecutivi. Al contrario, della squadra di Pisacane, non vince da quasi un mese.

Le probabili formazioni

Paolo Vanoli dovrà fare a meno, molto probabilmente, di Moise Kean. L’attaccante si è allenato a parte in questi giorni, e la sensazione è che al massimo possa andare in panchina. Ha ancora qualche problema fisico e non è il caso di rischiarlo. Sarà invece sicuramente assente Fabiano Parisi che nell’ultima sfida col Bologna ha rimediato una lesione di primo grado a carico del capo lungo del bicipite femorale sinistro che lo terrà ai box per almeno un mese. Davanti a De Gea difesa composta da Dodo, Comuzzo, Pongracic e Gosens. A centrocampo Ndour dovrebbe ancora essere preferito a Brescianini ed al neo acquisto Fabbian per giocare insieme a Fagioli e Mandragora. Attesa anche per l’altro nuovo acquisto Harrison che potrebbe giocare qualche minuto nella ripresa. In avanti Solomon al posto di Parisi a destra, con Gudmundsson e sinistra e Piccoli come punta centrale.

Pisacane dovrebbe confermare la squadra che ha giocato contro la Juventus. In più rientra Zappa.che dovrebbe giocare al fianco di Mina e Luperto. Sulle corsie esterne Palestra, a destra, e Obert, a sinistra. In mezzo al campo confermati Mazzitelli-Adopo. Davanti Kilicsoy è favorito su Borrelli per il ruolo di punta, con Esposito e Gaetano alle sue spalle.

Presentati Harrison e Fabbian

Jack Harrison è stato presentato al Viola Park. “Spero di seguire le orme di Pirlo con cui ho giocato negli Stati Uniti e onorare in campo la memoria del presidente Commisso che ha fatto tantissimo per questa società”. L’esterno inglese è uno dei quattro acquisti di questa sessione di mercato e punta a debuttare contro il Cagliari anche per l’indisponibilità di Parisi. “La mia aspirazione è aiutare la Fiorentina che non merita questa classifica e tornare ai miei livelli – ha continuato Harrison proveniente in prestito dal Leeds – e sia nel mio ex club che nell’Everton ho vissuto situazioni simili, quindi farò di tutto per mettere al servizio anche qui la mia esperienza. Io sono pronto, ho lavorato anche con un preparatore privato. Cercherò di portare gli insegnamenti ricevuti quando sono stato allenato da Bielsa, curava davvero tutti i dettagli”.

Presentato anche Giovanni Fabbian, il giovane centrocampista approdato dal Bologna. “La Nazionale è un traguardo a cui ambire, ma ora la testa è soltanto sulla Fiorentina, trovare continuità è importante, ma nessuno te la garantisce. Punto da subito ad aiutare la squadra a tornare dove merita. Italiano mi ha augurato il meglio, è un grande allenatore, ma ora le nostre strade – ha concluso Fabbian – si sono divise”.

Il ricordo di Rocco Commisso

La moglie del patron, recentemente scomparso, Catherine ed il figlio Joseph sono attesi a Firenze nel fine settimana. Parteciperanno al ricordo in programma lunedì 26 gennaio, alle 18, nel Duomo di Firenze.