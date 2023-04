- Pubblicità -

Una festa della Liberazione da passare tra i capolavori. In occasione del 25 aprile 2023 anche i musei statali di Firenze saranno gratis per tutti durante l’intera giornata. Questa data fa parte infatti del calendario di aperture straordinarie a ingresso gratuito decise dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Si replicherà anche il 2 giugno per la Festa della Repubblica e poi in autunno il 4 novembre per la giornata in cui si ricorda l’Unità nazionale e si festeggiano le forze armate. Tornando ai musei gratis il 25 aprile a Firenze, ecco dove andare per la festa della Liberazione e gli orari.

Dagli Uffizi al Bargello: i musei gratis a Firenze il 25 aprile 2023

Martedì 25 aprile saranno nove i musei statali di Firenze (normalmente a pagamento) che saranno a ingresso gratuito per tutti, fiorentini e turisti, si va dagli Uffizi alla Galleria dell’Accademia, ecco tutti gli orari:

Galleria degli Uffizi orario 8.15 alle 18.30

orario 8.15 alle 18.30 Palazzo Pitti orario 8.15 – 18.30

orario 8.15 – 18.30 Giardino di Boboli – orario 8.15 – 18.30

– orario 8.15 – 18.30 Galleria dell’Accademia orario 8.15 – 18.50

orario 8.15 – 18.50 Museo del Bargello orario 8.15 – 13.50

orario 8.15 – 13.50 Cappelle Medicee orario 08.15 – 13.50

orario 08.15 – 13.50 Museo di Palazzo Davanzati orario 8.15 – 13.50

orario 8.15 – 13.50 Museo di San Marco orario 8.15-13.50

orario 8.15-13.50 Museo archeologico nazionale di Firenze orario 8.30-14.00

Il Ministro della Cultura Sangiuliano ha deciso di affiancare alle prime domeniche del mese, altre date gratuite perché “queste giornate contribuiscono ad aumentare la consapevolezza del valore inestimabile dei luoghi della cultura statali che sono le fondamenta della nostra identità – si legge in una nota – . Per questo abbiamo deciso di estendere la gratuità ad altre giornate dell’anno per ricordare tre avvenimenti importanti della storia italiana”.

Gli altri musei a ingresso gratuito: Villa Bardini, cenacoli e ville medicee

Ai luoghi già elencati si aggiunge anche un giardino-museo che non è statale ma che il 25 aprile offre comunque l’ingresso gratis a tutti: il giardino di Villa Bardini, dove è possibile visitare lo splendido parco e dove è attesa la fioritura della pergola del glicine. Ci sono poi i musei che di norma sono visitabili a costo zero per la festa della Liberazione: il cenacolo di Sant’Apollonia , quello di Andrea del Sarto e il chiostro dello Scalzo (tutti e tre aperti 24 e 25 aprile, dalle ore 8.15 alle 13.50) e poi fuori dal centro il Giardino della Villa medicea di Castello (24 e 25 aprile dalle 8.30 alle 18.30) e la Villa medicea della Petraia (24 e aprile ore 9.30, 10.30, 11.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 con visite accompagnate fino a un massimo di 25 persone).

Inoltre durante il ponte è prevista l’apertura straordinaria degli Uffizi e del Giardino di Boboli il 24 aprile (lunedì sarebbe infatti il giorno settimanale di riposo dei due musei), ma in questa data con regolare biglietto a pagamento.