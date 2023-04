Quando è prevista la fioritura del glicine a Villa Bardini

- Pubblicità -

È la pergola più fotografata di Firenze, soprattutto quando la struttura si tinge di viola per la fioritura del glicine: il giardino di Villa Bardini anche in questa primavera 2023 si prepara per un’esplosione di colori. Il parco, dalla collina che sovrasta il quartiere di San Niccolò, regala infatti una vista panoramica spettacolare sulla città. Torna pure il contest fotografico, per premiare i migliori scatti pubblicati su Instagram. I grappoli violacei con “vista Duomo” vengono immortalati ogni anno da migliaia di visitatori.

Quando fiorisce il glicine di Villa Bardini durante la primavera 2023

La fioritura del glicine di Villa Bardini, è attesa anche in questo 2023 alla metà di aprile e continuerà grossomodo fino al mese di maggio. Per essere sicuri delle tempistiche, basta un click. Questa pianta è infatti sorvegliata da un occhio elettronico: le immagini in tempo reale della webcam che dalla Loggia del Belvedere guarda proprio il celebre vialetto sovrastato dalla pergola sono visibili sul sito ufficiale a questo link.

Le collezioni botaniche di questo parco, che ha sette secoli di storia alle spalle, offrono agli occhi dei visitatori tante altre fioriture: da maggio sbocceranno le sessanta varietà di ortensie intorno al pergolato del glicine, più tardi – da giugno a settembre – sarà la volta dei tanti tipi di rose ospitate a Villa Bardini, ad esempio dalla scalinata alla Kaffeehaus, dall’oliveta fino all’ingresso di Costa San Giorgio.

Il contest fotografico #Sottoilglicine

Villa Bardini ha scelto per la primavera 2023 il tema dell’amicizia per il concorso fotografico che premierà i migliori 5 scatti pubblicati su Instagram e dedicati alla fioritura del glicine. Questo fiore in Cina e in Giappone simboleggia proprio l’amicizia. Si potrà partecipare dal 20 aprile al 2 maggio, taggando @villabardini e inserendo gli hashtag #VillaBardini, #Sottoilglicine, #GlicineBardiniContest.

Una giuria selezionerà i cinque scatti più belli che saranno condivisi sul profilo Instagram di Villa Bardini e sottoposti alla votazione della giuria popolare, il 6 e 7 maggio 2023. Questi i premi: il primo classificato vincerà l’ingresso gratuito, insieme a un accompagnatore, a tutte le mostre di Villa Bardini in programma nel 2023 e al giardino. Gli altri quattro avranno diritto all’accesso singolo. Tutte e 5 le immagini selezionate saranno poi messe in mostra dentro la villa. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione CR Firenze, in collaborazione con la Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron.

Visitare il giardino Bardini: dove si trova e il prezzo

Per ammirare la fioritura del glicine e visitare il giardino di Villa Bardini è possibile entrare dall’accesso di via dei Bardi 1 rosso e poi risalire i vialetti fino alla cima del parco oppure da Costa San Giorgio 2, a breve distanza dal parcheggio del Forte Belvedere e dall’uscita secondaria del giardino di Boboli. L’orario di apertura va dalle 10 alle 19, tutti i giorni compresi i festivi.

Il prezzo per l’accesso al giardno di Villa Bardini è di 10 euro (2 euro ridotto per giovani europei under 25, gratis per i minorenni, gratis anche per i residenti nella Città metropolitana di Firenze e nelle province di Arezzo e Grosseto). Bisogna tenere presente che con il biglietto di Boboli si può visitare pure il giardino di Villa Bardini. Ogni prima domenica del mese l’ingresso è gratuito per tutti.