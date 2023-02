Musei gratis Firenze la prima domenica del mese (5 marzo 2023)

- Pubblicità -

Ogni prima domenica del mese i musei sono gratis a Firenze, anche durante questo 2023: dagli Uffizi a Pitti fino a “perle” meno conosciute ma tutte da vedere, torna l’iniziativa del ministero della Cultura della “Domenica al museo” che apre le porte dei luoghi d’arte statali a costo zero. Il prossimo appuntamento è il 5 marzo. Un’opportunità sempre molto apprezzata dal pubblico, con lunghe code di fronte ai monumenti. Se l’ingresso è libero in tutti i musei statali, la prima domenica del mese quelli civici gestiti dal Comune sono gratuiti per i residenti nella Città metropolitana di Firenze, ossia il territorio dell’ex provincia. Vediamo allora l’elenco completo e gli orari per una full immersion nell’arte.

Gli orari dei musei aperti gratis la prima domenica del mese a Firenze (5 marzo 2023)

- Pubblicità -

Partiamo proprio dalla lista dei 7 musei statali gratuiti la prima domenica del mese (e quindi il 5 marzo). Ci sono i “big” come gli Uffizi e il Giardino di Boboli, luoghi imperdibili, ad esempio il Museo dei Bargello con la sua suggestiva collezione di sculture, ma anche mete snobbate dal turismo di massa nonostante siano ricche di capolavori e sorprese. Un esempio? Il museo egizio di Firenze, all’interno del museo archeologico nazionale. Ecco gli orari dei musei statali di Firenze aperti gratis la prima domenica del mese:

Uffizi

aperti gratis la prima domenica del mese dalle ore 8.15 alle 18.30

aperti gratis la prima domenica del mese dalle ore 8.15 alle 18.30 Palazzo Pitti

dalle ore 8.15 alle 18.30 (chiusi gli appartamenti reali e il museo della moda per riallestimento)

dalle ore 8.15 alle 18.30 (chiusi gli appartamenti reali e il museo della moda per riallestimento) Giardino di Boboli

dalle ore 8.15 alle 16.30 (orario fino al 26 marzo)

dalle ore 8.15 alle 16.30 (orario fino al 26 marzo) Galleria dell’Accademia

dalle ore 8.15 alle 18.50

dalle ore 8.15 alle 18.50 Museo del Bargello

dalle 08.15 alle 13.50

dalle 08.15 alle 13.50 Cappelle Medicee

dalle 08.15 alle 13.50

dalle 08.15 alle 13.50 MAF – Museo archeologico nazionale

dalle 8.30 alle 14.00

- Pubblicità -

Chiuso per turno invece il Museo di San Marco. All’elenco si aggiungono i musei di Firenze che sono sempre gratis (qui la lista), non solo la prima domenica del mese. Tra questi, fuori dal centro cittadino, domenica 5 marzo 2023 sono aperti 3 luoghi d’arte statali: la Villa medicea della Petraia (visite accompagnate senza prenotazione alle ore re 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 15.00; giardino e parco sono aperti dalle 8.30 alle 17.30), il giardino della Villa medicea di Castello (dalle ore 8.30 alle 17.30) e il cenacolo di Andrea del Sarto a San Salvi (ore 8.15 – 13.50). Fuori Firenze, domenica è visitabile a ingresso gratuito anche la Villa Medicea di Cerreto Guidi che comprende il Museo storico della caccia e del territorio (dalle 8.30 alle 17.30). Informazioni sul sito del Ministero della cultura, nella sezione dedicata alla Domenica al museo.

Quali musei sono gratis per i residenti a Firenze, ogni prima domenica del mese

- Pubblicità -

I musei statali, come detto, sono gratis per tutti, ma i residenti a Firenze e in tutta la Città metropolitana ogni prima domenica del mese possono visitare gratuitamente anche 8 musei civici della città. Inoltre, se prenotano chiamando il numero 055-2768224 entro il sabato, possono partecipare a visite guidate oppure ad attività per famiglie senza pagare il biglietto. Si tratta della “Domenica metropolitana“, un’iniziativa promossa dal Comune di Firenze insieme all’associazione Mus.E e grazie al sostegno GIOTTO (love brand di F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis e Affini) e Lucart. Per la sola entrata nei musei invece non è necessaria la prenotazione.

- Pubblicità -

Ecco in dettaglio gli orari dei musei civici gratis domenica 5 febbraio 2023, per i residenti nella Città metropolitana di Firenze:

Palazzo Vecchio

orario 9.00-19.00

orario 9.00-19.00 Torre di Arnolfo

dalle 9.00 alle 17.00 (in caso di pioggia è possibile visitare solo il camminamento di ronda)

dalle 9.00 alle 17.00 (in caso di pioggia è possibile visitare solo il camminamento di ronda) Complesso di Santa Maria Novella

Dalle ore 13.00 alle 17.30

Accesso da piazza Stazione 4

Dalle ore 13.00 alle 17.30 Accesso da piazza Stazione 4 Museo Novecento e la nuova mostra Lucio Fontana. L’origine du monde

dalle 11.00 alle 20.00

e la nuova mostra Lucio Fontana. L’origine du monde dalle 11.00 alle 20.00 Palazzo Medici Riccardi e la mostra di Christian Balzano

dalle 9.00 alle 9.00

la mostra di Christian Balzano dalle 9.00 alle 9.00 Museo Stefano Bardini

dalle 11.00 alle 17.00

dalle 11.00 alle 17.00 Cappella Brancacci , visita sui ponteggi di restauro

dalle 13.00 alle 17.00, ma con prenotazione obbligatoria

, visita sui ponteggi di restauro dalle 13.00 alle 17.00, ma con prenotazione obbligatoria Fondazione Salvatore Romano

dalle 13.00 alle 17.00

Il 5 marzo sono in programma anche numerose visite guidate gratuite per i residenti nella Città metropolitana (su prenotazione entro il sabato): dal complesso delle Murate al Museo Bardini, da Santa Maria Novella a Palazzo Vecchio e Palazzo Medici Riccardi fino al Museo Novecento. Per informazioni è possibile consultare il sito dell’associazione Mus.E.