Musei gratis a Firenze durante il 2023: tutte le date

- Pubblicità -

Le date dei musei gratis a Firenze coprono una buona parte del 2023, per vedere (a costo zero) i principali luoghi d’arte della città, dagli Uffizi alla Galleria dell’Accademia, dalle Cappelle medicee al Bargello. Non solo la prima domenica del mese: ci sono diverse occasioni per “staccare” il biglietto senza spendere un euro o a un costo ridotto. Scopriamo nel dettaglio quando i musei di Firenze sono gratis.

Ogni prima domenica del mese

Ormai è diventato un classico del “turismo low cost”: la prima domenica di ogni mese i musei statali sono a ingresso gratuito in tutta Italia, dunque anche a Firenze, per l’iniziativa “Domenica al museo” del Ministero della Cultura. In città sono interessati i luoghi che, per turno, prevedono l’apertura domenicale (salvo modifiche del calendario): Uffizi, Palazzo Pitti, Giardino di Boboli, Bargello, Cappelle Medicee, Museo archeologico nazionale. In più i residenti nella Città metropolitana di Firenze entrano gratuitamente nei musei civici, ossia quelli gestiti dal Comune (da Palazzo Vecchio al Museo Novecento), dove sono in programma inoltre visite guidate e attività per famiglie in occasione della “Domenica metropolitana”. Qui l’approfondimento con orari e musei aperti gratis a Firenze la prima domenica del mese.

Musei gratis a Firenze: le altre date 2023, ecco quando sono aperti a costo zero

- Pubblicità -

Ci sono poi delle date speciali in cui i musei di Firenze sono aperti gratis, per celebrare anniversari e festività nazionali, anche durante questo 2023. È successo ad esempio l’8 marzo, in occasione della giornata internazionale della donna, ma si replicherà nei prossimi mesi. Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha indicato 3 giornate, in cui i musei statali (anche quelli di Firenze) saranno a ingresso gratuito per tutti: martedì 25 aprile, per la festa della Liberazione; venerdì 2 giugno, quando si festeggia la Repubblica Italiana; sabato 4 novembre, per la giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate. A queste aperture gratuite hanno annunciato di aderire, al momento, Uffizi, Giardino di Boboli, Galleria dell’Accademia, Bargello, Cappelle Medicee, Museo di Palazzo Davanzati.

Per quanto riguarda i musei civici, la domenica di Pasqua, 9 aprile, l’accesso al complesso di Santa Maria Novella sarà gratis (orario 13.00-17.30). Da non dimenticare poi i musei e le chiese di Firenze da visitare sempre gratis (qui l’elenco).

Giornate europee del patrimonio: musei a 1 euro

- Pubblicità -

Non gratis, ma con un biglietto simbolico a 1 euro, in orario serale: anche alcuni musei di Firenze partecipano alle GEP – Giornate europee del patrimonio (European Heritage Days). Si tratta della più estesa e partecipata manifestazione culturale del Vecchio continente con iniziative, visite guidate speciali e incontri. Quest’anno si svolgeranno tra sabato 16 e domenica 17 settembre 2023 e il programma sarà annunciato nei prossimi mesi.

Bright Night, la Notte dei ricercatori

A Firenze non ci sono solo i musei statali e comunali, ma anche quelli dell’Università di Firenze, che in genere sono accessibili gratis durante la Bright Night, la Notte dei ricercatori. Si va dal Museo Paleontologico, con imponenti mammut e la suggestiva sala della balena fossile, a quello di Antropologia ed Etnologia per scoprire popoli lontani. La “festa della scienza”, che comprende iniziative e incontri, è in programma a fine settembre. Il programma sarà annunciato nei prossimi mesi.

Quando i musei di Firenze sono gratis: tutte le dare 2023

- Pubblicità -

Ecco in sintesi, quando i musei di Firenze sono a ingresso gratuito durante il 2023 (calendario in aggiornamento):

Domenica 1 gennaio 2023

musei statali gratis + Domenica metropolitana per i residenti

musei statali gratis + Domenica metropolitana per i residenti Domenica 5 febbraio 2023

musei statali gratis + Domenica metropolitana per i residenti

musei statali gratis + Domenica metropolitana per i residenti Sabato 18 febbraio 2023

musei civici di Firenze gratis per ricordare l’Elettrice Palatina

musei civici di Firenze gratis per ricordare l’Elettrice Palatina Domenica 5 marzo 2023

musei statali gratis + Domenica metropolitana per i residenti

musei statali gratis + Domenica metropolitana per i residenti Mercoledì 8 marzo 2023

musei statali e comunali a ingresso gratuito per le donne

musei statali e comunali a ingresso gratuito per le donne Domenica 2 aprile 2023

musei statali gratis + Domenica metropolitana per i residenti

musei statali gratis + Domenica metropolitana per i residenti Domenica 9 aprile 2023 (Pasqua)

Complesso di Santa Maria Novella gratis (qui tutti gli altri musei aperti a pagamento per Pasqua e Pasquetta)

Complesso di Santa Maria Novella gratis (qui tutti gli altri musei aperti a pagamento per Pasqua e Pasquetta) Martedì 25 aprile 2023

musei statali gratis per la Festa della Liberazione

musei statali gratis per la Festa della Liberazione Domenica 7 maggio 2023

musei statali gratis + Domenica metropolitana per i residenti

musei statali gratis + Domenica metropolitana per i residenti Venerdì 2 giugno 2023

musei statali gratis per la Festa della Repubblica

musei statali gratis per la Festa della Repubblica Domenica 4 giugno 2023

musei statali gratis + Domenica metropolitana per i residenti

musei statali gratis + Domenica metropolitana per i residenti Domenica 2 luglio 2023

musei statali gratis + Domenica metropolitana per i residenti

musei statali gratis + Domenica metropolitana per i residenti Domenica 6 agosto 2023

musei statali gratis + Domenica metropolitana per i residenti

musei statali gratis + Domenica metropolitana per i residenti Domenica 3 settembre 2023

musei statali gratis + Domenica metropolitana per i residenti

musei statali gratis + Domenica metropolitana per i residenti Sabato 16 settembre 2023

aperture serali a 1 euro per le Giornate europee del Patrimonio

aperture serali a 1 euro per le Giornate europee del Patrimonio Ultimo weekend di settembre 2023 (data da confermare)

Notte dei ricercatori nei musei dell’Università di Firenze

(data da confermare) Notte dei ricercatori nei musei dell’Università di Firenze Domenica 1 ottobre 2023

musei statali gratis + Domenica metropolitana per i residenti

musei statali gratis + Domenica metropolitana per i residenti Sabato 4 novembre 2023

musei statali gratis per la Festa dell’Unità nazionale e delle Forze Armate

musei statali gratis per la Festa dell’Unità nazionale e delle Forze Armate Domenica 5 novembre 2023

musei statali gratis + Domenica metropolitana per i residenti

musei statali gratis + Domenica metropolitana per i residenti Domenica 3 dicembre 2023

musei statali gratis + Domenica metropolitana per i residenti