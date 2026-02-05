A Firenze arrivano i Custodi del verde

- Pubblicità -

Arrivano a Firenze i Custodi del Verde, gruppi di cittadini e associazioni che parteciperanno attivamente alla cura e al monitoraggio del verde pubblico.

L’iniziativa rientra nel nuovo Piano del Verde e degli Spazi Aperti – IRIS ideata dall’Assemblea pilota per il clima all’interno del percorso di Firenze per il Clima.

Come diventare Custodi del verde? Aperta la call

Il percorso si articola in diverse fasi: una call pubblica aperta fino alla primavera 2026, che permette a singoli cittadini, associazioni e gruppi informali di candidarsi tramite il modulo online sul sito di Firenze per il Clima e su ogni sito dei cinque quartieri fiorentini.

Poi, grazie alla collaborazione con la Società Toscana di Orticultura, saranno fatti incontri e attivate rubriche social con consigli pratici su come curare piante e aiuole, oltre a una serie di appuntamenti formativi e laboratori nei Quartieri.

Sul sito di Firenze per il clima sarà anche attivo un calendario di appuntamenti delle organizzazioni fiorentine che avranno promosso il loro evento compilando l’apposito form, per creare una comunità verde in città.

Infine, sarà realizzato un approfondimento strategico cioè una rubrica social dedicata agli effetti del piano IRIS sulla vita quotidiana, affrontando temi come le isole di calore, la forestazione urbana e la permeabilità del suolo.

Cosa faranno i Custodi del verde

Diventare Custode del verde significherà entrare in una task force cittadina che collabora con il Comune per osservare le aree naturali e segnalare al Comune di Firenze eventuali fioriture, attacchi di parassiti, cambiamenti anomali, contribuendo così ad arricchire le informazioni sulla biodiversità in ambito urbano.

Il custode si occuperà anche di cura attiva, cioè svolgere semplici attività di manutenzione in aiuole, giardini o strade alberate del proprio quartiere, e di promozione sociale: partecipare a passeggiate urbane e momenti di cura collettiva, trasformando il verde in un luogo di incontro e benessere.

Come candidarsi

Il modulo di candidatura e tutte le informazioni sull’iniziativa sono disponibili sul portale www.firenzeperilclima.it/custodidelverde

Il 15 aprile l’evento di lancio delle attività

Il percorso culminerà il pomeriggio del 15 aprile 2026 alle Murate con un grande evento pubblico di lancio delle attività sul territorio. In questa occasione verranno formalizzati i Patti di Collaborazione tra l’Amministrazione e i cittadini/associazioni, assegnando ufficialmente gli spazi da curare e presentando la rete dei custodi alla città. Non serve esperienza pregressa, ma solo la voglia di fare qualcosa di concreto.

Il percorso “Custodi del verde” è stato realizzato in collaborazione con LAMA Impresa Sociale e Società Toscana Orticultura, in continuità con il progetto bandiera emerso dal percorso di Firenze per il Clima.