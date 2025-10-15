A Firenze una giornata formativa per i professionisti sanitari

Uno sguardo pratico e multidisciplinare sulle patologie più diffuse, un confronto tra specialisti di ambulatori, ospedali e università, e un focus sulla continuità tra ospedale e territorio. Si articolerà su questi temi centrali la giornata formativa organizzata il 18 ottobre all’Auditorium al Duomo di Firenze (via de’ Cerretani, 54/r) e rivolta ai professionisti sanitari che operano negli ambulatori della Misericordia di Firenze e sul territorio fiorentino, compresi i medici di medicina generale.
L’iniziativa
L’evento, promosso dagli Ambulatori della Misericordia di Firenze, si aprirà alle ore 9 con i saluti istituzionali e proseguirà con un intenso programma scientifico. Il convegno affronterà le più recenti acquisizioni cliniche con un approccio multidisciplinare, scientifico e operativo, ponendo particolare attenzione alla cura di prossimità e ai modelli organizzativi sanitari che ne favoriscono l’attuazione sul territorio. Tra gli interventi previsti, la partecipazione di specialisti ospedalieri e universitari che metteranno la propria esperienza a disposizione dei colleghi.
La giornata formativa nasce anche con l’obiettivo di valorizzare il lavoro degli oltre 180 medici che operano negli ambulatori della Misericordia, e di favorire una rete di collaborazione e conoscenza reciproca tra le diverse branche specialistiche. La crescita significativa in termini di professionisti coinvolti e di prestazioni annue – oltre 135.000 – ha reso necessario creare momenti strutturati di confronto e aggiornamento.
La rete di ambulatori
Gli Ambulatori della Misericordia di Firenze, attivi dal 1926 e oggi presenti con quattro presidi cittadini, rappresentano un punto di riferimento per l’erogazione di prestazioni sanitarie accessibili, ispirate ai principi di eguaglianza, rispetto della dignità e umanizzazione dell’assistenza. L’obiettivo primario rimane quello di garantire cure di qualità anche alle fasce più fragili della popolazione, in coerenza con la tradizione secolare della Venerabile Arciconfraternita.
La partecipazione al convegno è gratuita ma con iscrizione obbligatoria tramite il portale www.datre.net/multidisciplina. L’evento è accreditato nel Programma Nazionale di Educazione Continua in Medicina (ECM) con un riconoscimento di 5.6 crediti formativi per coloro che supereranno il questionario di apprendimento.