Adotta una bolletta, Firenze in auto degli anziani soli

Il caro bollette inizia a farsi sentire, soprattutto per chi ha minori disponibilità economiche. In risposta all’aumento dei costi dell’energia e del gas, il Comune di Firenze e la Fondazione Montedomini lanciano l’iniziativa “Adotta una bolletta”, chiedendo un gesto di solidarietà in favore di anziani soli e con pensioni minime.

“Adotta una bolletta”, l’iniziativa sociale a Firenze

Privati e aziende possono donare da 1 a 1.000 euro per aiutare queste persone a sostenere il “peso” delle bollette. La chiamata solidale è rivolta ai cittadini che intendano compiere una buona azione, aiutando gli over 65 che si trovano in difficoltà economiche, come ad esempio anziani con bassi redditi, case di proprietà a carico e senza il supporto dei familiari.

Una fascia della popolazione da tutelare e aiutare in momenti di emergenza sociale come questo. Sono molte le persone sul territorio fiorentino che vivono da sole, secondo le statistiche circa 32mila anziani, da qui l’attenzione particolare della Fondazione Montedomini e del Comune nei loro confronti, cercando di dare un aiuto contro l’aumento dei costi attraverso questa nuova iniziativa.

Come partecipare ad “Adotta una bolletta”

I fondi raccolti con “Adotta la bolletta” saranno destinati alle persone con più di 65 anni, con un Isee sotto i 9.000 euro e che sono già seguite dalle reti di assistenza sociale del Comune di Firenze. Per contribuire con una donazione, basta effettuare un bonifico bancario all’Iban fornito dalla Fondazione Montedomini, con causale “ADOTTA UNA BOLLETTA”.

intestazione: FONDAZIONE MONTEDOMINI ONLUS

IBAN: IT75H0306909606100000141309 (banca Intesa San Paolo)

causale: ADOTTA UNA BOLLETTA

Per maggiori informazioni visitare il portale della Fondazione Montedomini.