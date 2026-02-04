- Pubblicità -

Nasce al Meyer un nuovo Centro per la riabilitazione uditiva dei bambini affetti da grave handicap uditivo e portatori di impianto cocleare.

Il Centro si trova negli spazi dell’Educational Center realizzato dalla Fondazione Andrea Bocelli ed è nato all’interno del Progetto Musica in corsia, finanziato dalla Fondazione Meyer e curato dai musicisti della cooperativa dell’Athenaeum Musicale.

- Pubblicità -

Riabilitazione uditiva mediata dalla musica

All’interno del Centro si svolgono sessioni specifiche di riabilitazione uditiva mediata dalla musica. A disposizione dei piccoli pazienti, c’è il team di professionisti dell’udito dell’AOU Meyer Irccs, guidato dal professor Franco Trabalzini. Per i bambini portatori di impianto cocleare seguiti presso il Meyer, la musica diventa uno strumento prezioso per ampliare le possibilità di recupero delle abilità uditive non solo per migliorare l’ascolto, ma anche per facilitare la comunicazione in modo coinvolgente, piacevole e giocoso.

Numerosi studi scientifici dimostrano, infatti, come la musica possa favorire il recupero uditivo e linguistico nei pazienti con impianto cocleare, grazie a programmi di training musicale mirato, che utilizzano esercizi specifici per migliorare la percezione di molti aspetti musicali come il ritmo, la melodia e la frequenza dei suoni. Allenare questi aspetti aiuta a migliorare l’attenzione uditiva, la comprensione verbale, la memoria uditiva.

- Pubblicità -

Training con i “musicisti in corsia” dell’Athenaeum Musicale

Il training musicale, svolto rigorosamente in presenza, grazie ai “musicisti in corsia” dell’Athenaeum Musicale coordinati da Alessandro Perondi, e alle audiometriste e logopediste coordinate dalla dottoressa Benedetta Bianchi del Servizio di Audiologia acquisisce un valore unico e insostituibile: il lavoro diretto con i professionisti, la relazione terapeutica, la dimensione emotiva dell’esperienza musicale e l’interazione in tempo reale bambino-musicista rappresentano elementi fondamentali per un percorso efficace e personalizzato.

Mediante innovative piattaforme digitali i bambini possono continuare a esercitarsi anche da casa, rendendo la riabilitazione più continua e naturale.

- Pubblicità -

Questi percorsi contribuiscono a migliorare le capacità di ascolto dei bambini affetti da disabilità uditiva isolata o associata ad altre disabilità aiutandoli a sfruttare al meglio le potenzialità della tecnologia dell’impianto cocleare, con ricadute assolutamente positive sulla qualità della vita.

Dalle evidenze scientifiche emerge inoltre che un training musicale continuativo può rafforzare non solo le abilità uditive, ma anche quelle cognitive. In questo contesto si inserisce anche uno studio attualmente in corso presso l’AOU Meyer Irccs, con l’obiettivo di dimostrare e confermare i molteplici benefici della musica, sia nella riabilitazione uditiva dei bambini portatori di impianto cocleare sia in altri ambiti dello sviluppo del bambino. Tra gli aspetti analizzati figurano, ad esempio, gli effetti del training musicale sulla prosodia emotiva, sulle competenze comunicative e sulla crescita emotiva e relazionale.