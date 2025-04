Allerta meteo per il maltempo in Toscana anche il 15 aprile

- Pubblicità -

La sala operativa unificata della protezione civile della Regione Toscana ha prorogato l’allerta meteo con codice giallo per il maltempo anche per tutta la giornata di martedì 15 aprile 2025. È prevista ancora pioggia. Nell’intero territorio regionale resta alta l’attenzione per frane e per l’innalzarsi del livello dei corsi d’acqua minori, mentre in buona parte della regione si colora di giallo anche l’allerta per i fiumi principali, come l’Arno, il cosiddetto “reticolo principale”.

Maltempo in Toscana: le previsioni meteo per il 15 aprile

Secondo il bollettino di vigilanza meteo redatto dal Consorzio Lamma, dopo le piogge di oggi, più frequenti e insistenti sulle zone settentrionali, le precipitazioni continueranno anche nella giornata del 15 aprile. Nella notte e in mattinata si attendono ancora piogge diffuse, soprattutto sul nord della Toscana, mentre nel pomeriggio di martedì la nuvolosità sarà più irregolare con rovesci sparsi e locali temporali sulle zone interne. In serata gli esperti indicano una cessazione dei fenomeni.

I cumulati medi raggiungeranno i 20-30 millimetri sulle aree settentrionali e interne, inferiori a 20 millimetri altrove. Massimi fino a 40-60 millimetri sulle aree settentrionali e appenniniche. Al momento sembra probabile una tregua nella mattinata di mercoledì 16 aprile, ma la pioggia riprenderà a cadere dal pomeriggio. Il tempo perturbato dovrebbe continuare almeno fino a giovedì 17 aprile, lasciando poi spazio a una fase instabile.

L’allerta meteo gialla in Toscana per il 15 aprile

L’allerta gialla per rischio idrogeologico (frane e corsi d’acqua minori) emessa dalle ore 18 di domenica per tutta la Toscana avrebbe dovuto cessare nella notte tra lunedì e martedì, ma vista la situazione meteo è stata prorogata per tutta la giornata del 15 aprile. Dalle ore 12 di martedì passerà in giallo anche l’allerta per il rischio idraulico reticolo principale, in buona parte della regione.

La Protezione civile raccomanda di tenersi aggiornati sull’evoluzione delle condizioni atmosferiche ed evitare di sostare nelle zone vicine ai corsi d’acqua. Sul sito della Regione Toscana si trovano anche i consigli sui comportamenti da tenere in caso di allerta meteo, che non comportano automaticamente chiusure, ad esempio dei parchi o degli istituti scolastici. Sono i singoli sindaci a decidere, con apposite ordinanze, se tenere chiuse le scuole.