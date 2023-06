Allerta meteo arancione: cosa significa e cosa (non) fare

- Pubblicità -

L’allerta meteo arancione viene emessa dalla sala operativa delle protezione civile della Regione Toscana, quando le previsioni meteo indicano pioggia violenta, temporali forti e colpi di vento: questo significa che ci sono rischi per fiumi, allagamenti e caduta di alberi. Attenzione però, l’allerta non è esattamente una previsione meteo, ma una cosa più ampia. Si tratta infatti della valutazione del rischio che deriva dall’impatto dei fenomeni meteorologici sul territorio per attivare e “mettere” in guardia il sistema di protezione civile. Un’allerta arancione comporta una sorveglianza del territorio e prevede particolari accortezze, anche con consigli su cosa fare (e cosa evitare) destinati alla popolazione.

Allerta meteo arancione: cosa significa in pratica

L’allerta meteo di codice arancione prevede la possibilità di eventi pericolosi e diffusi, questo vuol dire che sono possibili danni a strutture e infrastrutture, rischi per la popolazione a seguito di temporali forti, fulmini, grandine, vento forte.

In particolare questo “codice” segnala il pericolo, a seguito di abbondanti precipitazioni, di allagamenti nelle zone depresse (come i sottopassi stradali, le zone di bonifica e quelle sotto il livello degli argini). Possibili anche frane, cadute di rami e di alberi, danni a coperture, tetti e strutture. Tutte conseguenze che sono legate pure a quelle che comunemente vengono chiamate “bombe d’acqua”.

Cosa fare (e cosa evitare) durante l’allerta meteo arancione

Durante un periodo di allerta meteo arancione, come quello segnalato a Firenze e in Toscana il 30 giugno, la popolazione deve prestare particolare attenzione: il che significa che bisogna prevedere determinate azioni di tutela dell’incolumità pubblica. In genere le scuole non vengono chiuse in automatico (come anche i parchi e i giardini pubblici), ma serve un’ordinanza del Comune.

La protezione civile ha messo a disposizione i consigli su cosa fare in caso di allerta meteo arancione, eccoli in sintesi:

Seguire le indicazioni dell’autorità di protezione civile locale

di protezione civile locale Informarsi su viabilità ed evoluzione delle condizioni meteo (questo ad esempio il sito della Regione Toscana su cui sono pubblicate le allerte meteo)

su viabilità ed evoluzione delle condizioni meteo (questo ad esempio il sito della Regione Toscana su cui sono pubblicate le allerte meteo) Prestare la massima attenzione se si attraversano ponti su fiumi e torrenti d’acqua, e zone depresse (sottopassi stradali, zone di bonifica). Evitare i guadi

su fiumi e torrenti d’acqua, e zone depresse (sottopassi stradali, zone di bonifica). Evitare i guadi Non sostare vicino ai corsi d’acqua, stare lontani dagli argini .

. Mettersi in viaggio in auto o moto solo se necessario , procedendo a velocità ridotta e prestando a massima attenzione alla presenza di detriti o di allagamenti in strada

, procedendo a velocità ridotta e prestando a massima attenzione alla presenza di detriti o di allagamenti in strada Non attraversare con l’auto zone allagate , perché anche pochi centimetri possono far perdere il controllo del veicolo o causarne lo spegnimento. Il rischio è di rimanere intrappolati nell’abitacolo

, perché anche pochi centimetri possono far perdere il controllo del veicolo o causarne lo spegnimento. Il rischio è di rimanere intrappolati nell’abitacolo Non camminare in zone allagate anche se apparentemente è presente poca acqua. Potrebbero esserci tombini aperti o buche

anche se apparentemente è presente poca acqua. Potrebbero esserci tombini aperti o buche Avvisare i Vigili del Fuoco (115) se si notano possibili condizioni di pericolo

(115) se si notano possibili condizioni di pericolo Se l’abitazione si trova in una zona a rischio alluvione, prima dell’allerta mettere in salvo gli oggetti che si trovano in locali allagabili; non sostare in cantine e nei locali seminterrati potenzialmente allagabili; salire piani alti senza usare l’ascensore.

Come informarsi

Più informazioni sul sito della Protezione civile nazionale nella sezione “Io non rischio”.