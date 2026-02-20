Campanile di Giotto: al via il restauro

- Pubblicità -

Al via il restauro del Campanile di Giotto. L’intervento rientra in un ampio programma di restauri pianificato dall’Opera di Santa Maria del Fiore che hanno interessato e interesseranno i monumenti e gli immobili di Piazza del Duomo di Firenze: sta infatti per terminare il cantiere di restauro dello storico palazzo del Collegio Eugeniano, mentre proseguono i lavori di ampliamento del Museo dell’Opera del Duomo.

Quando comincia e quanto durerà il restauro del Campanile di Giotto

Il restauro del Campanile di Giotto prenderà il via dal 9 marzo, avrà una durata di circa 4 anni e un costo di oltre 7 milioni di euro, interamente sostenuto dall’Opera.

La realizzazione del ponteggio del cantiere di restauro durerà 4 mesi (termine previsto a metà del mese di luglio). Il ponteggio – un’opera unica, altamente ingegneristica – è stato progettato per avere il minore impatto visibile all’esterno, lasciare libera la visuale per chi visita il monumento e non limitare il percorso interno e la fruizione della terrazza panoramica. Il ponteggio permetterà di restaurare il monumento a fasi, partendo dall’alto per svilupparsi verso terra. Al completamento di ogni fase di restauro, il ponteggio sarà traslato verso il basso, dove proseguirà l’intervento, e la parte restaurata sarà svelata e visibile a tutti. A terra sarà predisposta un’area di cantiere, più larga durante le fasi di montaggio del ponteggio e più stretta durante l’intervento di restauro.

È la prima volta che il Campanile di Giotto è oggetto di un restauro nella sua interezza, nel passato ci sono stati numerosi interventi, documentati a partire dal 1939, ma relativi solo a parti del monumento. L’intervento di restauro, che inizierà una volta terminata la realizzazione del ponteggio, si è reso necessario e non procrastinabile per mettere in sicurezza il monumento, caratterizzato da un forte degrado delle superfici di rivestimento esterno (marmo bianco, Verde di Prato e rosso di Cintoia), particolarmente evidente negli elementi aggettanti della terrazza sommitale (mensole) e negli apparati decorativi.

Il restauro del Collegio Eugeniano

Terminerà, entro questo mese di febbraio, il cantiere di restauro dello storico Collegio Eugeniano, in via dello Studio, che diventerà la sede principale dell’Opera di Santa Maria del Fiore e dove saranno trasferiti entro giugno 2026 gli uffici e la mensa aziendale. Il restauro dell’edificio, anche questo finanziato interamente dall’Opera con 13 milioni di euro, ha avuto inizio nel settembre 2023. L’edificio di 1.600 mq è il risultato di due corpi di fabbrica, quello più antico, risalente al Trecento, realizzato dalla Repubblica Fiorentina per lo Studium Generalis, la prima università fiorentina. Il secondo, ebbe la sua origine agli inizi del Seicento per dare ospitalità alla “famiglia” dei Padri Scolopi, arrivati a Firenze proprio in quegli anni e dediti all’insegnamento e l’istruzione dei fanciulli poveri.

Proseguono i lavori per l’ampliamento del Museo dell’Opera del Duomo

Stanno proseguendo, come da programma, i lavori del cantiere per l’ampliamento del Museo dell’Opera del Duomo. L’acquisizione del confinante Palazzo Compagni nel 2023, permetterà al museo – che passerà dagli attuali 6.000 mq ai circa 11.000 – di essere dotato di un percorso di visita più lineare ed organico e di avere funzioni indispensabili come spazi per mostre temporanee, una sala per incontri e convegni, una caffetteria con annesso giardino e nuovi servizi per i visitatori. I lavori di restauro atti a rendere l’edificio idoneo ad ospitare le nuove sale museali sono iniziati nel 2023 e finiranno nel 2030. Il nuovo progetto del museo è stato commissionato dall’Opera a Guicciardini & Magni Architetti, che insieme ad Adolfo Natalini avevano firmato il museo esistente. Per la nostra istituzione si tratta di un investimento, che comprende l’acquisto del Palazzo e i lavori di realizzazione del Museo, stimato in complessivi 39 milioni di euro, ai quali si devono sommare i costi per il restauro delle opere che si aggiungeranno a quelle già conservate nell’attuale museo.

Sul sito web dell’Opera del Duomo è possibile consultare una pagina dedicata ai cantieri di restauro con aggiornamenti costanti: https://duomo.firenze.it/it/897/i-cantieri-e-i-restauri