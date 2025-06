Cinema in festa 2025: film a 3,50 euro nelle sale aderenti

- Pubblicità -

Tutti al cinema a soli 3,50 euro per quasi una settimana: nelle sale aderenti c’è “Cinema in festa 2025” che offre una ricca programmazione di film da vedere con un biglietto a prezzo speciale. Si tratta della sesta edizione dell’iniziativa, organizzata da ANEC e ANICA con il sostegno del Ministero della Cultura, per promuovere il grande schermo anche durante la bella stagione, all’interno del progetto “Cinema Revolution”.

Cinema in festa a 3,50 euro: fino a quando? Tutte le date

Il primo appuntamento del 2025 con “Cinema in festa” dura 5 giorni, da domenica 8 a giovedì 12 giugno, quando le sale aderenti in tutta Italia offriranno il biglietto di ingresso a soli 3,50 euro per tutti i film. “Lilo & Stitch”, “Fino alle Montagne”, “Dragon Trainer”, “La trama Fenicia” sono solo alcuni dei titoli della programmazione che si concluderà giovedì con le ultime uscite della settimana.

Durante l’estate (dal 12 giugno al 21 settembre) toccherà poi a “Cinema Revolution – Che Spettacolo L’Estate” che permetterà di vedere tutte le produzioni italiane ed europee sempre a 3,50 euro. Dal 21 al 25 settembre tornerà infine la festa del cinema, con la promozione estesa a tutti i titoli, italiani ed extra europei.

Quali sono le sale aderenti a Cinema in festa 2025

Sono oltre 900 le sale e i multisala aderenti a Cinema in festa 2025, per un totale di circa 2.800 schermi: ci sono i grandi gruppi, ad esempio UCI Cinemas e The Space Cinema, ma anche le piccole realtà cittadine. L’elenco completo si trova sul sito www.cinemainfesta.it selezionando la regione di interesse.

A seconda dei casi potrebbero essere previste alcune esclusioni, come le anteprime e gli eventi speciali. Solo nella città di Firenze partecipano 12 cinema: Adriano, Astra, Fiamma, Fiorella, Flora, Marconi, Portico, Principe, Spazio Alfieri, Teatro della Compagnia, The Space, UCI Cinemas di via del Cavallaccio.

Il progetto

“Cinema in festa” fa parte del più ampio progetto “Cinema Revolution“, ispirato alla “Fête Du Cinéma” francese ed è nato dalla collaborazione tra distributori e sale cinematografiche per offrire agli spettatori italiani una stagione cinematografica lunga dodici mesi. L’iniziativa è proposta da ANEC e ANICA, con il supporto del Ministero della Cultura e in collaborazione con il David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano. Nei primi tre anni la manifestazione ha totalizzato 3,8 milioni di spettatori.