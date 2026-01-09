Concluso l’intervento di riqualificazione alla Scuola Don Milani

- Pubblicità -

Si è concluso l’intervento di riqualificazione della Scuola Don Milani, in via Cambray Digny, nel Quartiere 2. L’intervento, dal costo complessivo di 12.477.079,68 euro, ha interessato l’intero plesso scolastico che ospita la secondaria di primo grado Don Milani e la paritaria Margherita Fasolo, nido e scuola dell’infanzia.

Le fasi dell’intervento

In una prima fase, si è proceduto alla demolizione dell’edificio esistente fino alle strutture al grezzo, rinforzate e integrate. L’intervento si è poi sviluppato nella riqualificazione strutturale, sismica, igienico-sanitaria e impiantistica, con un importante lavoro di efficientamento energetico che ha portato alla realizzazione di un edificio in classe NZEB (Nearly Zero Energy Building), a costo energetico quasi pari a zero

Dal punto di vista strutturale, la riqualificazione ha valorizzato la struttura esistente in acciaio, integrandola con nuovi elementi sismoresistenti e con l’inserimento di piani rigidi a tutti i livelli.

Il plesso è stato caratterizzato da scelte cromatiche ispirate ai toni del verde e del marrone, in dialogo con l’ambiente circostante. A unificare visivamente le diverse funzioni dell’edificio è una linea orizzontale nel rosso del Giglio Fiorentino, che perimetra l’immobile.

L’edificio riqualificato presenta caratteristiche costruttive e impiantistiche di elevata qualità: struttura portante in acciaio con solai in cemento, isolamenti termo-acustici in fibre naturali, infissi in PVC con vetrocamera basso emissivi, facciata con rivestimento a cappotto e sistemi di protezione solare, copertura ventilata, impianto di riscaldamento a bassa temperatura con pannelli radianti, produzione di acqua calda sanitaria tramite solare termico e produzione di energia elettrica con impianto fotovoltaico.

Arte urbana: il murelae dedicato a Don Milani

Su una delle facciate principali dell’edificio scolastico è stato realizzato un intervento di arte urbana in collaborazione con Street Levels Gallery. Il murale, realizzato, riproduce il celebre motto “I care” con la grafia originale del priore di Barbiana Don Milani. Attorno alla scritta si sviluppa un prato punteggiato di papaveri e margherite, a evocare un messaggio di cura, responsabilità e attenzione verso la comunità, restituendo un segno di forte valore civile e collettivo. A firmare il murale è Egeon, artista italiano le cui opere sono presenti in numerose città italiane ed estere.