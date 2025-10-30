Il Consiglio regionale della Toscana 2025/2030: tutti i nomi

- Pubblicità -

Dopo la proclamazione ufficiale degli eletti da parte della Corte di Appello di Firenze, è stata fissata al 10 novembre 2025 la prima seduta del nuovo Consiglio regionale della Toscana. Si aprirà così la 12esima legislatura. Nessuna sorpresa sui nomi: viene confermata la lista dei neo-consiglieri già circolata all’indomani del voto.

L’unica incognita è il ricorso che Toscana Rossa – rimasta fuori dai giochi per un pugno di voti – presenterà al Tar. La lista di sinistra ha raccolto il 4,51%, non superando la soglia di sbarramento del 5%, mentre la percentuale dei voti espressi per la sola candidata presidente Antonella Bundu è arrivata al 5,2%.

- Pubblicità -

La prima seduta del Consiglio regionale della Toscana per la legislatura 2025/2030

Durante la prima seduta, trasmessa in diretta streaming, sarà eletto il nuovo presidente del Consiglio regionale, mentre il presidente della Toscana Eugenio Giani terrà la sua relazione e indicherà i nomi degli 8 assessori. Non saranno però comunicate ancora le deleghe che, ha precisato il governatore durante una conferenza stampa, verranno attribuite nella prima seduta della giunta.

Il primo banco di prova per la nuova assemblea regionale sarà l’approvazione del bilancio, da fare in tempi stretti entro fine anno, per evitare che scatti l’esercizio provvisorio. Il ricorso annunciato dalla candidata di Toscana Rossa Antonella Bundu al Tribunale amministrativo regionale secondo Giani non inficerà l’iter del nuovo Consiglio regionale, ma se dovesse scattare la sospensiva “ci atterremo alle disposizioni del Tar“, ha commentato il governatore.

- Pubblicità -

I nomi dei nuovi Consiglieri regionali della Toscana eletti

La Corte d’Appello di Firenze ha proclamato ufficialmente i nuovi 40 componenti del Consiglio regionale della Toscana 2025/2030, ecco i loro nomi:

Maggioranza – 24 consiglieri regionali

- Pubblicità -

Pd 15 consiglieri

Brenda Barnini, Simone Bezzini, Matteo Biffoni, Filippo Boni, Bernard Dika, Alessandro Franchi, Gianni Lorenzetti, Leonardo Marras, Antonio Mazzeo, Iacopo Melio, Alessandra Nardini, Mario Puppa, Simona Querci, Serena Spinelli, Andrea Vannucci

15 consiglieri Brenda Barnini, Simone Bezzini, Matteo Biffoni, Filippo Boni, Bernard Dika, Alessandro Franchi, Gianni Lorenzetti, Leonardo Marras, Antonio Mazzeo, Iacopo Melio, Alessandra Nardini, Mario Puppa, Simona Querci, Serena Spinelli, Andrea Vannucci Casa Riformista 4 consiglieri

Francesco Casini, Federico Eligi, Stefania Saccardi e Vittorio Salotti

4 consiglieri Francesco Casini, Federico Eligi, Stefania Saccardi e Vittorio Salotti Alleanza Verdi Sinistra 3 consiglieri

Lorenzo Falchi, Diletta Fallani e Massimiliano Ghimenti;

3 consiglieri Lorenzo Falchi, Diletta Fallani e Massimiliano Ghimenti; Movimento 5 Stelle 2 consiglieri

Irene Galletti e Luca Rossi Romanelli

Opposizione 16 consiglieri

Fratelli d’Italia 13 consiglieri

Marcella Amadio, Alessandro Capecchi, Jacopo Cellai, Vittorio Fantozzi, Claudio Gemelli, Marco Guidi, Chiara La Porta, Luca Minucci, Diego Petrucci, Enrico Tucci, Gabriele Veneri, Matteo Zoppini

13 consiglieri Marcella Amadio, Alessandro Capecchi, Jacopo Cellai, Vittorio Fantozzi, Claudio Gemelli, Marco Guidi, Chiara La Porta, Luca Minucci, Diego Petrucci, Enrico Tucci, Gabriele Veneri, Matteo Zoppini Forza Italia 2 consiglieri

Jacopo Maria Ferri e Marco Stella

2 consiglieri Jacopo Maria Ferri e Marco Stella Lega 1 consigliere

Massimiliano Simoni