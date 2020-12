Covid in Toscana, più casi ma solo 6 i decessi: i dati del 25 dicembre

Sono 613 i nuovi casi di positivi al coronavirus riportati dal bollettino regionale della Toscana sul contagio da Covid di oggi, 25 dicembre, giorno di Natale. Il dato positivo di giornata è però quello che riguarda i decessi: sono 6, il dato più basso da fine ottobre.

Il numero totale dei positivi in Toscana da inizio epidemia sale così a 118.155, così suddivisi per province:

32.949 Firenze (139 in più rispetto a ieri)

10.274 a Prato (50 in più)

10.355 a Pistoia (42 in più)

7.565 a Massa (47 in più)

12.229 a Lucca (80 in più)

16.468 a Pisa (83 in più)

8.442 a Livorno (74 in più)

10.408 ad Arezzo (32 in più)

4.782 a Siena (37 in più)

4.128 a Grosseto (29 in più)

L’età media dei 613 nuovi casi è di 46 anni circa. Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 11.029 tamponi, per un totale che tocca quota 1.841.106. A questi si sono aggiunti, da ieri, 3.850 tamponi antigenici rapidi.

Continua a scendere il numero delle persone ricoverate nei posti letto Covid degli ospedali toscani: sono 40 in meno rispetto ieri, per un totale di 1.009. Di questi, 166 sono in terapia intensiva, un dato in crescita (5 in più da ieri)

Aumentano i guariti: 307 in più nelle ultime 24 ore, per un totale di 103.328 da inizio epidemia. I 6 nuovi decessi sono quelli di 5 uomini e una donna con un’età media di 75,5 anni.