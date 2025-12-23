Il diamante fiorentino “Florentiner” tornerà in Toscana?

- Pubblicità -

È considerato uno dei più grandi al mondo con i suoi 137 carati. La Regione vuole riportare in Toscana il diamante fiorentino, noto come Florentiner, che fino a poco tempo fa sembrava essere andato perduto. E invece è comparso in una cassaforte del Quebec. Il proprietario è Carlo d’Asburgo Lorena, discendente dell’imperatore d’Austria. Secondo quanto sostenuto dal governatore Eugenio Giani, però, il diamante apparterrebbe alla Toscana “non moralmente, ma materialmente” perché parte del patto di famiglia con cui l’Elettrice Palatina, Anna Luisa de’ Medici, ha lasciato alla sua morte numerose delle sue ricchezze allo Stato.

La Regione Toscana è pronta a confrontarsi con la proprietà

“Questo Diamante ricade fra i beni che l’Elettrice Palatina vuole siano esposti, mantenuti, nella regione Toscana a ornamento dello Stato o per favorire la curiosità dei forestieri”, ha detto Giani, durante una conferenza stampa indetta sull’argomento. Il presidente ha spiegato che la Regione è pronta a seguire tutto il percorso necessario per confrontarsi “con chi oggi afferma di averne la proprietà”.

Ci sono stati i primi contatti con Carlo d’Asburgo Lorena e l’obiettivo, ha affermato l’assessora regionale alla Cultura Cristina Manetti, è quello di riportare il prezioso in Toscana almeno per essere esposto al pubblico. “Carlo d’Asburgo Lorena ci farà sapere se è intenzionato o meno, se prende in considerazione la nostra richiesta, ma c’è stato finalmente un primo contatto, quindi aspettiamo fiduciosi”, ha aggiunto Manetti.

Il diamante fiorentino Fiorentiner

Per decenni si era pensato che i gioielli della corona asburgica fossero andati perduti. Negli scorsi mesi il colpo di scena. È stato lo stesso Carlo d’Asburgo Lorena ad affermare che questi manufatti così preziosi sono custoditi in un caveau in Canada, scatenando i dubbi degli storici sull’effettiva proprietà dei pezzi. E il gioiello più importante di questa collezione è appunto il diamante fiorentino “Florentiner”, portato a Vienna dal Granduca di Toscana Francesco Stefano di Lorena, lo stesso che nel 1737 siglò il patto di famiglia con Anna Maria Luisa de’ Medici.