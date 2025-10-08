giovedì, 9 Ottobre 2025
Cronaca & Politica

Fac-simile della scheda elettorale per le regionali 2025 in Toscana

13 le circoscrizioni con 13 schede diverse di colore arancione. Ecco come sono

di Redazione

-

Pubblicati i fac-simile della scheda elettorale per le regionali 2025 in Toscana. Ai seggi, aperti domenica 12 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 13 dalle 7 alle 15, i cittadini riceveranno una scheda di colore arancione, con cui scegliere il presidente della Regione e i consiglieri regionali, 40 in tutto. In particolare i nomi dei candidati consiglieri saranno diversi a seconda della circoscrizione.

Le circoscrizioni elettorali della Toscana per le regionali

Secondo la legge elettorale toscana, per le consultazioni regionali il territorio è diviso in 13 circoscrizioni e ognuna di queste ha una sua scheda (i fac-simile qui sotto). In particolare 9 circoscrizioni corrispondono al territorio delle rispettive province (e quindi Arezzo, Grosseto, Massa-Carrara, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato e Siena), mentre la Città metropolitana di Firenze è divisa in 4 diverse circoscrizioni (qui i candidati a Firenze e la mappa delle circoscrizioni regionali fiorentine).

Ecco quanti consiglieri regionali vengono eletti per ogni circoscrizione:

  • Firenze 1 (territorio comunale di Firenze) – 4 seggi
  • Firenze 2 (Mugello, Valdisieve, Valdarno, Chianti) – 3 seggi
  • Firenze 3 (Empolese Valdelsa) – 2 seggi
  • Firenze 4 (Piana fiorentina e Scandicci) – 2 seggi
  • Arezzo – 4 seggi
  • Grosseto – 2 seggi
  • Livorno – 4 seggi
  • Lucca – 4 seggi
  • Massa Carrara – 2 seggi
  • Pisa – 4 seggi
  • Pistoia – 3 seggi
  • Prato – 3 seggi
  • Siena – 3 seggi

I fac-simile della scheda elettorale in Toscana per le regionali 2025

È possibile votare solo il candidato presidente oppure solo una lista (in questo caso il voto andrà automaticamente al candidato presidente sostenuto dalla lista), sia il candidato presidente sia una lista o ancora è consentito anche il voto disgiunto. Qui il nostro articolo su come si vota per le regionali in Toscana.

Ecco qui i fac-simile delle schede elettorali delle regionali 2025 in Toscana divisi per circoscrizione.

I fac-simile sono disponibili anche sul sito della Regione Toscana. Qui sotto il video della Regione che spiega come si vota.

