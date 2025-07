Firenze nella morsa del caldo: codice rosso fino al 6 luglio

- Pubblicità -

’estate si fa sempre più torrida nel capoluogo toscano. Per oggi, venerdì 4 luglio, e per domani, sabato 5, è stato confermato il codice rosso per ondate di calore a Firenze, e con ogni probabilità l’allerta sarà estesa anche a domenica 6 luglio. A comunicarlo è il bollettino ufficiale elaborato dal Dipartimento di epidemiologia SSR della Regione Lazio, nell’ambito del Sistema nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal Ministero della Salute.

Codice rosso: cosa significa e chi è a rischio

La morsa del caldo torrido a Firenze non accenna a diminuire e, dopo le allerte già emanate nei giorni scorsi, il codice rosso, che rappresenta il livello massimo di allerta (livello 3), viene confermato fino a domenica. Ma cosa significa? Il codice rosso indica condizioni meteorologiche estreme che possono avere effetti negativi sulla salute, non solo per le categorie fragili come anziani, bambini molto piccoli e persone affette da patologie croniche, ma anche per individui sani e attivi.

- Pubblicità -

Secondo i dati diffusi, le temperature percepite sfiorano i 40 gradi, aggravate dall’umidità e dalla mancanza di ventilazione. Una combinazione pericolosa, che impone precauzioni rigorose per tutta la popolazione.

Previsioni: possibile tregua da domenica sera

Secondo le prime proiezioni meteorologiche, da domenica sera potrebbero verificarsi cambiamenti significativi, con la comparsa di temporali locali e un possibile abbassamento delle temperature. Tuttavia, al momento, l’ondata di calore a Firenze continua a preoccupare e a richiedere la massima attenzione da parte dei cittadini e delle istituzioni.

- Pubblicità -

Le raccomandazioni del Ministero della Salute

In occasione dell’allerta caldo, il Ministero della Salute rinnova i consueti consigli di prevenzione:

Evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata (dalle 11 alle 18) - Pubblicità -

Bere acqua frequentemente, anche in assenza di sete

Evitare bevande alcoliche, zuccherate e molto fredde

Consumare pasti leggeri e ricchi di frutta e verdura

Arieggiare gli ambienti domestici e utilizzare sistemi di ventilazione

Non lasciare mai persone o animali in auto parcheggiate al sole

Monitoraggio costante e bollettini aggiornati

Il Comune di Firenze e le autorità sanitarie stanno monitorando costantemente la situazione da codice rosso per il caldo e invitano i cittadini a consultare i bollettini aggiornati disponibili sul sito del Ministero della Salute e tramite i canali ufficiali del Comune.