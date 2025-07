Maltempo a Firenze: codice giallo per temporali e rischio idraulico il 2 luglio

- Pubblicità -

Dopo il caldo estremo che sta investendo la città in questi giorni, a Firenze scatta il codice giallo per rischio temporali forti, pioggia intensa e possibili criticità idrogeologiche. Il Centro Funzionale Regionale ha emesso un’allerta gialla per mercoledì 2 luglio, valido fino alle ore 22, a causa di una modesta ma insidiosa instabilità atmosferica che potrebbe causare temporali di forte intensità, soprattutto nel pomeriggio e in serata.

Codice giallo a Firenze: temporali e rischio idrogeologico

Insieme alla colonnina di mercurio che non sembra dare tregua, il bollettino indica precipitazioni sparse a carattere temporalesco che potrebbero interessare in particolare le zone interne e i rilievi dell’area di Firenze. Si tratta di fenomeni generalmente brevi ma intensi, con la possibilità di colpi di vento, nubifragi improvvisi e grandinate.

Il codice giallo per rischio temporali emesso a Firenze riguarda soprattutto il reticolo idraulico minore, ovvero i corsi d’acqua secondari come l’Ema, il Mugnone e il Terzolle, dove potrebbero verificarsi innalzamenti rapidi dei livelli idrometrici e allagamenti localizzati.

Le cause: caldo intenso e mare troppo caldo

Secondo gli esperti, le ondate di calore dei giorni scorsi – con punte ben oltre i 36,5°C – e l’alta temperatura del mare hanno creato le condizioni per l’attivazione di sistemi temporaleschi intensi. L’accumulo di energia nell’atmosfera, spiegano i meteorologi, «funziona da carburante per innescare nubifragi e raffiche di vento violente».

Previsioni meteo aggiornate per oggi e domani

Mercoledì 2 luglio : nel pomeriggio previste precipitazioni sparse a prevalente carattere temporalesco , localmente forti, con intensità orarie elevate . I temporali potrebbero essere accompagnati da colpi di vento e grandinate . I cumulati medi previsti non sono significativi, ma le punte massime potrebbero risultare elevate .

Giovedì 3 luglio: ancora possibile qualche temporale isolato sulle aree interne, soprattutto in zona appenninica. Anche in questo caso non si esclude la presenza di fenomeni intensi localizzati, con pioggia, vento e grandine.

Dal caldo torrido al rischio temporali: estate estrema su Firenze

La situazione meteorologica di queste ore conferma un’estate all’insegna dell’instabilità climatica: caldo estremo e piogge violente si alternano rapidamente, creando condizioni potenzialmente pericolose per la popolazione.

Rimane attivo anche l’invito a seguire le 10 regole contro il caldo diffuse dal Ministero della Salute, fondamentali per la protezione dei soggetti più fragili. Allo stesso tempo, è importante prestare attenzione alle indicazioni della Protezione Civile, evitare zone esposte a rischio idrogeologico e tenersi informati sui canali ufficiali.