A Firenze test gratuiti contro le infezioni sessualmente trasmissibili

- Pubblicità -

In Italia, secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, le infezioni sessualmente trasmissibili sono in significativo aumento tra i giovani adulti, spesso ignari della propria condizione a causa dell’assenza di sintomi evidenti. Ogni giorno, nel mondo, oltre 1 milione di persone contrae un’infezione sessualmente trasmissibile curabile, come clamidia, gonorrea, sifilide o tricomoniasi. Per sensibilizzare la popolazione sull’importanza dei controlli periodici, SYNLAB lancia la campagna nazionale “Fallo adesso, fallo spesso”, rivolta in particolare a uomini e donne tra i 25 e i 44 anni. L’obiettivo è quello di offrire strumenti concreti per informarsi e prevenire infezioni che possono essere curate efficacemente se diagnosticate in tempo.

Screening gratuiti per le infezioni sessualmente trasmissibili

Anche a Firenze, venerdì 20 e sabato 21 giugno nei Punti prelievo SYNLAB di via Sandro Pertini 34, Via Edmondo de Amicis 87 e Via Cimabue 31-35 a Firenze sarà possibile accedere gratuitamente, previa prenotazione online e fino a esaurimento posti. Durante tutta la campagna, che proseguirà fino al 31 luglio, saranno forniti anche contenuti informativi e materiali educativi attraverso i canali di SYNLAB, per accompagnare i pazienti in un percorso di conoscenza, consapevolezza e cura della propria salute sessuale.

- Pubblicità -

L’iniziativa

Oltre alle giornate dedicate agli screening gratuiti, è prevista un’ulteriore iniziativa: chi acquista un primo test per le infezioni sessualmente trasmissibili potrà ricevere un codice sconto per sottoporsi a esami di controllo e ripetere lo stesso check-up entro il 31 agosto, a 1 euro.