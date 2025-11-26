La Gelateria Ciolli chiude: addio a un negozio storico di Firenze

- Pubblicità -

Firenze perde un altro esercizio commerciale storico: chiude la Gelateria Ciolli, un punto di riferimento per gli abitanti di Coverciano e Campo di Marte dopo oltre 70 anni di coni e coppette. Nata come latteria negli anni Trenta, dal 1952 all’attività iniziale si era affiancata anche la produzione di gelato e in seguito di semifreddi.

Perché la Gelateria Ciolli chiude

Da allora lo stile del Ciolli non era cambiato: varcare la soglia della bottega di via Ramazzini, davanti al cinema Fiorella di viale d’Annunzio, significava fare un balzo indietro nel tempo, tra arredi in formica e acciaio, i banconi vintage originali e le carapine usate anche quando questi recipienti non erano di moda, ma rappresentavano il miglior modo per conservare il gelato.



Adesso l’insegna luminosa a caratteri corsivi (anche lei originale degli anni ’50) si è spenta. “Motivi gestionali” ha spiegato Fabio Piattoli, figlio di Carlo che dal ’66 rilevò la gelateria dalla famiglia Ciolli per lavorarci fino alla sua scomparsa, nel novembre 2024. L’attività ora è in vendita.

Una gelateria “vintage” a Coverciano

La notizia della chiusura della Gelateria Ciolli ha fatto il giro di Firenze. Numerosi i commenti sui social. “Era il profumo della mia infanzia”, “Un pezzo di storia della nostra Coverciano”, “La panna gelato era paradisiaca“, ricordano in molti sui gruppi Facebook di Campo di Marte e Coverciano. In questi giorni sarebbero già arrivate alcune proposte d’acquisto per rilevare l’attività. La speranza di molti è che chi subentrerà sappia preservare gli arredi storici e l’atmosfera d’altri tempi che si respirava nella bottega.