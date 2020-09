Itali Viva non registra il boom di voti, anche se in Toscana i risultati elettorali sono migliori delle altre zone in cui si sono svolte le elezioni regionali: oltre a Pd, è l’unico partito della coalizione che sostiene il neo-governatore Giani a entrare in Consiglio regionale. Le altre formazioni di sinistra infatti restano fuori, anche i “dissidenti” di Toscana a Sinistra che correvano da soli con Tommaso Fattori.

Elezioni regionali in Toscana: i risultati di Italia Viva e +Europa e gli eletti

Quando mancano solo 20 sezioni all’appello, Italia Viva e +Europa) a livello regionale ha ottenuto il 4,48% delle preferenze, contro il 34,71% dei “cugini” del Pd: stando a questi risultati elettorali, nella nuova composizione del Consiglio regionale ci saranno 2 esponenti della lista Italia Viva e +Europa, mentre 22 saranno i consiglieri del Partito democratico.

Per quanto riguarda i 2 consiglieri eletti in Toscana per Italia Viva, i nomi più votati sono quelli di Stefania Saccardi, ex assessore alla Sanità della giunta Rossi, con 4604 voti e Stefano Scaramelli, consigliere regionale uscente, con 4158 preferenze.

Nella geografia del nuovo Consiglio regionale, l’opposizione invece è a quota 16 seggi (14 del centrodestra e 2 del Movimento 5 stelle). Di fatto le due “poltrone” di Italia Viva non risultano essenziali per la tenuta della maggioranza.

Firenze e Siena, le province in cui i renziani reggono. Male a Livorno e Grosseto

L’appeal di Renzi si conferma forte soprattutto a Firenze, superata però da Siena, nella cui circoscrizione Italia Viva ottiene il migliore risultato in Toscana alle elezioni regionali 2020 con il 6,83% dei voti. A Firenze e nella Città metropolitana, Italia Viva è al 6,06%, con punte del 6,71 nella circoscrizione 2 (quella che racchiude il Chianti fiorentino e il Mugello) e del 6,06 nel territorio comunale di Firenze (la circoscrizione Firenze 1).

I dati più bassi in Toscana invece si registrano a Livorno e a Grosseto, dove i renziani non sfondano il 3% (per l’esattezza si fermano al 2,91% nella città labronica e al 2,96% in Maremma).

I risultati in Toscana di Italia Viva, le percentuali dettagliate

Ecco le percentuali di voti per Italia Viva in Toscana, divise per circoscrizione (i territori corrispondono a quelli delle province, eccezion fatta per Firenze, divisa in 4 zone elettorali)

Arezzo 3,65%

Firenze 1 6,67

Firenze 2 6,71

Firenze 3 3,9

Firenze 4 5,99

Grosseto 2,96

Livorno 2,91

Lucca 3,14

Massa Carrara 5,32

Pisa 3,46

Pistoia 3,97

Prato 3,67

Siena 6,83

Sul sito della Regione sono disponibili tutti i dati elettorali dettagliati, anche Comune per Comune.