Elezioni Toscana, eletti e preferenze ai candidati di Firenze 2

Due sindaci entrano in consiglio regionale: Massimiliano Pescini, ex primo cittadino di San Casciano Val di Pesa, e Cristiano Benucci, attuale sindaco di Reggello. E da Reggello arriva a Palazzo Panciatichi anche Elisa Tozzi della Lega. Questi gli eletti in consiglio regionale dalla circoscrizione di Firenze 2, quella di Mugello, Valdisieve, Valdarno e Chianti fiorentino: ecco il numero di preferenze raccolte da ciascun candidato.

Elezioni Toscana, preferenze e candidati eletti della circoscrizione Firenze 2

Partito Democratico Pescini Massimiliano 10.512 Benucci Cristiano 6.452 Capirossi Fiammetta 5.012 Cagnacci Barbara 3.310 Cariglia Anna Maria 627 Meloni Alessio 479 Europa Verde Progressista Civica Erario Beatrice 461 Rosati Chiara 233 Bogazzi Enzo 126 Saporito Giuseppina 74 Chiaro Salvatore 51 Dugo Giampiero 33 Italia Viva – +Europa Saccardi Stefania 2.761 Triberti Tommaso 1.630 Salvestrini Giovanni 628 Manfroni Dalida 278 Guidetti Rita 178 Chiaracane Giusto 165 Sinistra Civica Ecologista Spinelli Serena 1.874 Trentanovi Giacomo 1.006 Burberi Stefano 142 Tinelli Micol 86 Bargilli Deanna 80 Fabbri Massimo 72 Svolta! Meloni Elisa 200 Ricci Moira 52 Salamat Vahid 46 Vivoli Massimiliano 39 Esente Enrico 24 La Greca Maria Cecilia 8 Orgoglio Toscana Per Giani Presidente Taddei Massimo 475 Stefani Giulia 373 Pasotto Giuditta 137 Marini Alberto 135 Cavallini Teo 53 Telino Annamaria 48 Forza Italia – Udc Giannelli Giampaolo 712 Tassini Federica 210 Giorgi Laura 151 Becattini Marco 135 Berardicurti Cristina 88 Scuriatti Claudio 74 Lega Salvini Premier Tozzi Elisa 3.505 Scarpelli Claudio 2.516 Cappelletti Cecilia 1.723 Comucci Leonardo 1.144 Massai Sergio 384 Leoncini Eleonora 383 Toscana Civica Per Il Cambiamento Venzi Luigi 212 Baldini Sofia 135 Bennati Lorenzo 43 Perri Angela 28 Giorgia Meloni Fratelli D’Italia Trambusti Valentina 2.409 Mazzei Chiara 904 Farina Enrico 567 Manneschi Paolo 425 Vigiani Leonardo 355 Latona Samantha 154 Movimento 5 Stelle Gori Maurizio 1.454 Billi Roberta 741 Morandini Rossella 478 Romagnoli Tommaso Detto Franco 366 Toscana A Sinistra Carpini Enrico 704 Capanni Barbara 651 Corti Caterina 463 Pandolfini Giovanni 362 Martelli Sofia 212 Mantelli Gianni 110 Partito Comunista Italiano Vannini Davide 256 Staderini Sara 126 Dommi Antonella 109 Trivigno Gabriele 65 Movimento 3V Libertà Di Scelta Unisoni Claudia 186 Tomberli Luca 62 Teodori Luca 58 Sottoscritti Carla 41 Partito Comunista Roncucci Ambra 111 Cagnoli Silvia 59 Giudici Oliviero 42 Braccini Antonio 38 Baracchi Sergio 33 Sorrentino Angela 17

Firenze 2, le preferenze ai candidati in ciascun comune della circoscrizione