Composizione del nuovo Consiglio regionale in Toscana: i partiti più votati

Pd piglia tutto alle elezioni regionali 2020 nella “Toscana rossa”: secondo i risultati arrivati finora, la composizione del nuovo Consiglio regionale del Granducato sarà dominata dal Partito Democratico, con oltre 20 consiglieri, mentre la Lega non arriva a 10, Italia Viva e il Movimento 5 Stelle la spuntano, mentre Toscana a Sinistra resta fuori. Mancano solo gli ultimi dati dello spoglio delle schede, relativi a 20 sezioni elettorali, ma il quadro sul nuovo “parlamentino” del Palazzo del Pegaso è definito.

La maggioranza nel nuovo consiglio regionale in Toscana: i risultati per Pd e Italia Viva

Il nuovo presidente della Regione Eugenio Giani (centrosinistra), uscito vittorioso dalle elezioni con uno stacco di 8 punti percentuali sulla rivale Susanna Ceccardi (centrodestra), potrà contare su una maggioranza solida, proprio del suo partito: al Pd vanno 22 consiglieri (34,71% dei voti), mentre i risultati di Italia Viva alle elezioni regionali in Toscana non hanno fatto registrare il boom. Alla truppa dei renziani (4,48% delle preferenze) vanno 2 posti in Consiglio. In tutto quindi 24 consiglieri di maggioranza.

Le altre liste che sostenevano Giani non passano la soglia di sbarramento del 3% dei voti e quindi restano fuori dal Consiglio. Ecco il dettaglio delle percentuali: Sinistra Civica ecologista (2,96%), Orgoglio Toscana per Giani presidente (2,95%), Europa Verde progressista Civica (1,66%) e Svolta! (0,32%).

Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia: la composizione del Consiglio regionale in Toscana

La composizione del nuovo consiglio regionale toscano vede poi 14 seggi per il centrodestra: in base ai risultati delle elezioni arrivati finora alla Lega vanno 8 consiglieri più Susanna Ceccardi, a Fratelli d’Italia 4 e a Forza Italia 1. Il carroccio in Toscana ha preso il 21,78%, la formazione che fa capo a Giorgia Meloni il 13,5%, mentre gli azzurri di Berlusconi il 4,28%. Resta fuori dal consiglio Toscana Civica per il cambiamento, la lista civica che sosteneva Susanna Ceccardi.

Movimento 5 Stelle, i risultati in Toscana

In Toscana i 5 Stelle escono stritolati dal bipolarismo e riescono a fare entrare nel nuovo Consiglio regionale solo un consigliere e la candidata a presidente della Regione Irene Galletti. Per le elezioni del governatore il suo nome ha raccolto il 6,4%, mentre la lista del Movimento 5 Stelle ha ottenuto il 7,02% (per effetto del voto disgiunto).

Qui tutti i nomi dei consiglieri eletti in Toscana

Chi non entra nel nuovo Consiglio regionale

Dalle elezioni regionali 2020 in Toscana escono sconfitti i piccoli partiti. Toscana a Sinistra, che sosteneva Tommaso Fattori, perde i suoi seggi in Consiglio e resta fuori perché non arriva alla soglia di sbarramento del 3% (si ferma al 2,86%).

Nessun seggio anche per il Partito Comunista (1,05% dei voti), il PCI (0,96% delle preferenze) e il Movimento 3V (0,43%).

La composizione del nuovo Consiglio Regionale in Toscana

Sul sito della Regione Toscana i risultati ufficiali.