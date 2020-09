Il nuovo consiglio regionale della Toscana: tutti gli eletti

Venticinque seggi alla maggioranza, quindici all’opposizione. Il Partito Democratico è la forza più rappresentata con 22 consiglieri, il gruppo della Lega guida l’opposizione con 8 consiglieri. Quattro consiglieri per Fratelli d’Italia, due per Movimento 5 Stelle e Italia Viva: ecco chi sono gli eletti al nuovo consiglio regionale della Toscana al termine delle elezioni regionali 2020 e dopo il calcolo delle preferenze.

La maggioranza: eletti e preferenze

È questa la composizione (ancora provvisoria) del nuovo consiglio regionale: tra gli eletti, fa il pieno di preferenze il consigliere uscente Leonardo Marras (circoscrizione Grosseto) con 18.125. Al secondo posto tra i più votati c’è un’altra consigliera uscente Alessandra Nardini (Pisa) che trova la conferma con 15.003 voti. Staccato di poco l’assessore regionale ai Trasporti uscente Vincenzo Ceccarelli (Arezzo) con 14.564.

In generale sono i consiglieri del Partito Democratico a ottenere il più alto numero di consensi, con 13 consiglieri che superano quota 10 mila preferenze.

Tra questi, Iacopo Melio (Firenze 1) attivista per i diritti dei disabili al suo debutto in politica, e gli attuali assessori al Comune di Firenze Cristina Giachi e Andrea Vannucci (Firenze 1). Si va quindi verso il rimpasto nella giunta comunale di Palazzo Vecchio che vede due dei suoi membri eletti nel nuovo consiglio regionale della Toscana. Altre conferme rispetto al consiglio uscente: Simone Bezzini (Pd, Siena), Enrico Sostegni (Pd, Firenze 3), Antonio Mazzeo (Pd, Pisa).

Consiglio regionale Toscana, gli eletti dell’opposizione

Tra gli eletti all’opposizione in consiglio regionale, il record di preferenze è di Elisa Montemagni della Lega, che ne raccoglie 10.228 nella circoscrizione di Lucca.

Entra in consiglio regionale anche l’ex portiere viola Giovanni Galli, che raccoglie 4.463 preferenze nella circoscrizione di Firenze 1. Già sufficienti di per sé all’elezione in consiglio regionale, Galli era però anche l’unico componente del listino regionale “bloccato” della Lega. Pertanto è verosimile che rinunci al seggio di Firenze 1 per liberare il posto al secondo classificato per preferenze, Jacopo Alberti con 1.240.

Discorso che vale anche per le altre forze politiche. La composizione del consiglio regionale che segue non è definitiva e non tiene conto delle eventuali rinunce degli eletti. Bisognerà poi vedere quanti e quali tra gli eletti saranno scelti da Eugenio Giani per un posto nella prossima giunta regionale. In questo modo si libereranno altri seggi, che verranno occupati dai primi dei non eletti nella lista della circoscrizione del rinunciatario.

Composizione Consiglio regionale Toscana: tutti gli eletti

Maggioranza

Partito Democratico (22 seggi)

Lucia De Robertis, Voti 7190, Arezzo

Vincenzo Ceccarelli, Voti 14564, Arezzo

Andrea Vannucci, Voti 8011, Firenze 1

Cristina Giachi, Voti 10958, Firenze 1

Iacopo Melio, Voti 11233, Firenze 1

Cristiano Benucci, Voti 6452, Firenze 2

Massimiliano Pescini, Voti 10512, Firenze 2

Enrico Sostegni, Voti 13533, Firenze 3

Monia Monni, Voti 8034, Firenze 4

Leonardo Marras, Voti 18125, Grosseto

Francesco Gazzetti, Voti 6560, Livorno

Gianni Anselmi, Voti 8188, Livorno

Valentina Mercanti, Voti 7475, Lucca

Mario Puppa, Voti 11387, Lucca

Giacomo Bugliani, Voti 11625, Massa Carrara

Antonio Mazzeo, Voti 12211, Pisa

Alessandra Nardini, Voti 15003, Pisa

Marco Niccolai, Voti 7891, Pistoia

Federica Fratoni, Voti 10453, Pistoia

Ilaria Bugetti, Voti 11326, Prato

Anna Paris, Voti 4519, Siena

Simone Bezzini, Voti 13906, Siena

Italia Viva (2 seggi)

Stefania Saccardi, Voti 4604, Firenze 1

Stefano Scaramelli, Voti 4158, Siena

Opposizione

Susanna Ceccardi, Candidato presidente non eletto

Lega (8 seggi)

Marco Casucci, Voti 5183, Arezzo

Giovanni Galli, Voti 4463, Firenze 1 (Conquista il seggio anche tramite il listino regionale, rimane in sospeso un seggio da assegnare)

Elisa Tozzi, Voti 3505, Firenze 2

Marco Landi, Voti 3356, Livorno

Elisa Montemagni, Voti 10228, Lucca

Elena Meini, Voti 5610, Pisa

Luciana Bartolini, Voti 4374, Pistoia

Fratelli d’Italia (4 seggi)

Gabriele Veneri, Voti 5077, Arezzo

Francesco Torselli, Voti 3618, Firenze 1

Vittorio Fantozzi, Voti 5519, Lucca

Alessandro Capecchi, Voti 5963, Pistoia

Forza Italia (1 seggio)

Marco Stella, Voti 2418, Firenze 1

Irene Galletti, Candidato presidente non eletto

Movimento 5 Stelle (1 seggio)

Silvia Noferi, Voti 1888, Firenze 1