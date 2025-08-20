Incendio distrugge il magazzino del Teatro povero di Monticchiello

- Pubblicità -

Un fulmine ha mandato in fumo decenni di lavoro: l’archivio-magazzino del Teatro Povero di Monticchiello (Pienza, Siena) è stato completamente distrutto lo scorso 14 agosto da un incendio e ora parte la raccolta fondi per aiutare questa realtà.

La saetta ha innescato le fiamme che hanno divorato tutto quello che era contenuto nello stabile, come scenografie, palchi, strutture dei vecchi spettacoli estivi e invernali e le sedute per la platea. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che però non sono riusciti a salvare nulla.

L’incendio al magazzino del Teatro Povero di Monticchiello

“Si tratta di un patrimonio di decenni di storia teatrale che per noi rappresentava anche un prezioso archivio da cui attingere per riutilizzare elementi scenografici. Oltre alle scenografie, nel magazzino c’era parte dei materiali elettrici di scena (cavi, prese, quadri elettrici, proiettori, ecc.) e le centinaia di sedie che usiamo per la platea”, spiega la cooperativa del Teatro Povero di Monticchiello, che dagli anni Sessanta riunisce gli abitanti del borgo per rappresentazioni popolari di piazza. Un’esperienza che ha evitato che il paese si svuotasse.

A scampare alle fiamme il palco montato in piazza per lo spettacolo di quest’anno, La Casa Silente, e le sedie già posizionate in platea. “Sarà fondamentale per iniziare a ricostruire”, dicono dalla cooperativa. Adesso le priorità sono pensare a una sistemazione dei materiali del palco, bonificare e mettere in sicurezza l’area del magazzino distrutto dall’incendio, ricomprare i materiali andati perduti, oltre al progettare e costruire un nuovo deposito del Teatro Povero di Monticchiello.

La raccolta fondi per il Teatro povero di Monticchiello

Tanti i messaggi di solidarietà arrivati da più parti. E ora si pensa a ripartire. A seguito dell’incendio è stata lanciata una raccolta fondi per aiutare questa realtà a rialzarsi: il Teatro Povero di Monticchiello ha messo a disposizione un conto corrente e un conto Paypal per le donazioni.

Ecco gli estremi:

IBAN IT39F0501802800000020000795 , presso Banca Etica, intestato a Compagnia del Teatro Povero di Monticchiello Soc. Coop. di Comunità

, presso Banca Etica, intestato a Compagnia del Teatro Povero di Monticchiello Soc. Coop. di Comunità Paypal Teatro Povero di Monticchiello – http://paypal.me/teatropovero

Nella causale indicare “Donazione per incendio magazzino scenografie“, aggiungendo nome e cognome di chi versa il contributo.