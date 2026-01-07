Le feste sono finite: come smaltire correttamente l’albero di Natale?

- Pubblicità -

Con l’Epifania si sono concluse ufficialmente le festività natalizie. ma come smaltire correttamente l’albero di Natale naturale e sintetico, se non può essere ripiantato o riutilizzato? Plures Alia ha fornito alcune indicazioni ai cittadini sulle modalità corrette per lo smaltimento degli alberi di Natale, sia naturali sia sintetici, sulla base delle regole in vigore sul territorio.

Come smaltire gli alberi di Natale naturali

Se non possono essere ripiantati, gli alberi di Natale naturali possono essere conferiti fino al 25 gennaio presso gli Ecocentri. In questo modo il materiale vegetale entrerà nel ciclo di trattamento e sarà trasformato in compost e biometano, contribuendo alla produzione di ammendante per l’agricoltura, in un’ottica di economia circolare.

In alternativa, è possibile, tramite Aliapp, utilizzare il servizio di ritiro sfalci e potature on demand, dove disponibile, ricordando di tagliare l’albero e inserirlo nel bidoncino dedicato, oppure richiedere il ritiro come rifiuto ingombrante, riducendo l’albero in pezzi e confezionandolo in fascine. Quello che invece non è corretto fare è lasciare l’albero all’esterno dei contenitori o abbandonarlo sul suolo pubblico.

E gli alberi sintetici?

Sempre secopndo le indicazioni fornite da Plures Alia, gli alberi di Natale sintetici, se non più riutilizzabili, devono essere conferiti presso gli Ecocentri oppure nell’indifferenziato nei cassonetti stradali o interrati o infine ritirati a domicilio tramite il servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti, prenotabile tramite Aliapp o call center.

