Legacoop Toscana premia 8 tesi di laurea sulla cooperazione

Un percorso di agricoltura sociale nell’empolese, il commercio equo e solidale nel settore della floricoltura, il terzo settore e i servizi educativi. Sono alcuni dei temi delle 8 tesi di laurea sulla cooperazione premiate da Legacoop Toscana e Fondazione Noi Legacoop Toscana. Il bando era rivolto a studenti dell’Università di Firenze nell’ambito del progetto “Ateneo Cooperativo”. I vincitori provengono da diversi corsi di laurea della Scuola di Economia e Management, della Scuola di Architettura, della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione e della Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”.
I premi assegnati
Gli 8 vincitori del bando di Legacoop Toscana
- Laura Malatesti – Tesi di Laurea Triennale: “Un percorso di agricoltura sociale nel territorio empolese: il progetto SintesiMinerva”
- Pier Luca Igliori – Tesi di Laurea Triennale: “L’utilizzo del Fairtrade nel settore della floricoltura: il caso di Flora Toscana Soc. Agr. Coop”
- Niccolò Chiti – Tesi di Laurea Triennale: “Il bilancio di esercizio: il caso UniCoop Firenze Società Cooperativa”
- Lorenzo Bertolai – Tesi di Laurea Triennale: “Abitare come servizio: dinamiche e sfide della residenzialità contemporanea”
- Matilde Clerici – Tesi di Laurea Magistrale: “Longevità e welfare aziendale: il contributo del progetto Waves nella cooperativa sociale Pane&Rose”
- Tommaso Gabelli – Tesi di Laurea Magistrale: “Settore no-profit: prospettive, approcci manageriali e implicazioni dei ritardi nei pagamenti”
- Primiano Palumbo – Tesi di Laurea Magistrale: “L’accreditamento dei Servizi Educativi italiani ed il ruolo Terzo Settore: uno studio di caso”
- Arianna Mattei – Tesi di Laurea Magistrale: “Doppiamente invisibili: disabilità e migrazione nel sistema dell’accoglienza. Un’indagine qualitativa nel contesto pratese”