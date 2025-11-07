Legacoop Toscana premia 8 tesi di laurea sulla cooperazione

- Pubblicità -

Un percorso di agricoltura sociale nell’empolese, il commercio equo e solidale nel settore della floricoltura, il terzo settore e i servizi educativi. Sono alcuni dei temi delle 8 tesi di laurea sulla cooperazione premiate da Legacoop Toscana e Fondazione Noi Legacoop Toscana. Il bando era rivolto a studenti dell’Università di Firenze nell’ambito del progetto “Ateneo Cooperativo”. I vincitori provengono da diversi corsi di laurea della Scuola di Economia e Management, della Scuola di Architettura, della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione e della Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”.

I premi assegnati

“Per questi studenti lavorare alla tesi di laurea ha rappresentato un’occasione per conoscere da vicino alcune imprese cooperative e le opportunità che possono offrire – afferma Marco Paolicchi, responsabile del progetto Ateneo Cooperativo per Legacoop Toscana – Vogliamo rafforzare il collegamento tra l’Università e il mondo della cooperazione mostrando agli studenti come il modello cooperativo sia estremamente attuale e capace di offrire risposte concrete in una pluralità di ambiti”. Sono stati assegnati 4 premi per tesi di laurea triennali, dal valore di 500 euro ciascuno, e 4 premi per tesi di laurea magistrali, di 1.000 euro ciascuno.

“Con questa nuova edizione 2025 dei premi per le migliori tesi sulla cooperazione – ha aggiunto la rettrice dell’Università di Firenze Alessandra Petrucci – si consolida la collaborazione dell’Ateneo fiorentino con Legacoop Toscana per offrire alle nostre studentesse e studenti la possibilità di acquisire competenze ed esperienze a contatto con il mondo cooperativo e favorire la capacità di intrapresa”.

Gli 8 vincitori del bando di Legacoop Toscana

Ecco chi sono gli 8 laureati dell’Università di Firenze premiati:

Laura Malatesti – Tesi di Laurea Triennale: "Un percorso di agricoltura sociale nel territorio empolese: il progetto SintesiMinerva"

Pier Luca Igliori – Tesi di Laurea Triennale: "L'utilizzo del Fairtrade nel settore della floricoltura: il caso di Flora Toscana Soc. Agr. Coop"

Niccolò Chiti – Tesi di Laurea Triennale: "Il bilancio di esercizio: il caso UniCoop Firenze Società Cooperativa"

Lorenzo Bertolai – Tesi di Laurea Triennale: "Abitare come servizio: dinamiche e sfide della residenzialità contemporanea"

Matilde Clerici – Tesi di Laurea Magistrale: "Longevità e welfare aziendale: il contributo del progetto Waves nella cooperativa sociale Pane&Rose"

Tommaso Gabelli – Tesi di Laurea Magistrale: "Settore no-profit: prospettive, approcci manageriali e implicazioni dei ritardi nei pagamenti"

Primiano Palumbo – Tesi di Laurea Magistrale: "L'accreditamento dei Servizi Educativi italiani ed il ruolo Terzo Settore: uno studio di caso"

Arianna Mattei – Tesi di Laurea Magistrale: "Doppiamente invisibili: disabilità e migrazione nel sistema dell'accoglienza. Un'indagine qualitativa nel contesto pratese"