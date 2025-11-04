Il liceo classico Michelangiolo di Firenze contro l’accorpamento

- Pubblicità -

Dopo il Galileo, trema un altro liceo classico di Firenze: il Michelangiolo rischia l’accorpamento nell’anno scolastico 2026/2027. La storica istituzione è finita nella lista delle scuole della Toscana che potrebbero essere unite ad altre realtà a causa delle poche iscrizioni, secondo la soglia limite fissata dalla legge di bilancio 2023. Un’eventualità bocciata da alunni, professori e personale amministrativo del “Miche” che, nella giornata del 3 novembre, hanno svolto un presidio davanti a Palazzo Vecchio.

Perché il liceo Michelangiolo di Firenze rischia l’accorpamento

La dirigente scolastica del liceo classico Michelangiolo Federica Gambogi ha chiesto una proroga, di almeno un anno, per organizzarsi, auspicando un intervento della Regione. È stata proprio la giunta toscana, dopo la comunicazione del Ministero dell’Istruzione che ipotizzava un possibile danno erariale se non fossero state seguite le linee guida nazionali sul dimensionamento, a inserire l’istituto di via della Colonna nella lista delle 16 scuole della Toscana che porrebbero perdere l’autonomia scolastica. Il motivo: il basso numero di iscritti.

La delibera risale allo scorso 27 ottobre. Un atto dovuto, viene spiegato dalla Regione che si è sempre opposta al piano del governo presentando vari ricorsi che finora non sono stati accolti. A decidere l’accorpamento dovranno però essere le conferenze zonali, Province e Città metropolitana. Se non lo faranno, toccherà alla Regione prendere in mano la situazione e decidere in base al numero degli iscritti.

Le proteste del “Miche”

Intanto vanno avanti le proteste. Ieri, durante il sit-in in piazza della Signoria, una delegazione di insegnanti e studenti del liceo classico Michelangiolo è stata ricevuta dall’assessore all’Istruzione del Comune di Firenze Benedetta Albanese che ha bollato come “scellerata” la scelta del governo sull’accorpamento. Anche i sindacati dicono no. Cgil e Uil hanno chiesto un intervento da parte del presidente della Regione Eugenio Giani.