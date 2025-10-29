Mattarella oggi a Firenze: visita tra mostre e Palazzo Corsini

- Pubblicità -

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è in visita a Firenze: oggi, mercoledì 29 ottobre 2025, è in città in occasione della riunione del board della Bce, in programma a Palazzo Corsini. La giornata fiorentina è però anche l’occasione per il capo dello Stato per visitare la grande mostra su Beato Angelico ospitata a Palazzo Strozzi e rendere omaggio a uno statista fiorentino.

La visita tra Palazzo Strozzi e Arcetri

Con l’arrivo di Mattarella questa mattina a Firenze, sono scattati anche i controlli di sicurezza. Il presidente, intorno alle ore 11, è giunto a Palazzo Strozzi per vedere la mostra dedicata al Beato Angelico. Qui è stato accolto dalla sindaca Sara Funaro e dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Ad accompagnare il presidente per le sale dell’esposizione il direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi Arturo Galansino, il direttore regionale dei Musei nazionali della Toscana Stefano Casciu e il curatore della mostra Carl Brandon Strehlke. In seguito il capo dello Stato si sposterà sulla collina di Arcetri per visitare la biblioteca della Fondazione Giovanni Spadolini, in occasione dei100 anni dalla nascita dello statista.

Mattarella oggi a Firenze: riunione in Palazzo Corsini con il board Bce

Nel pomeriggio di oggi Mattarella sarà a Palazzo Corsini, su lungarno omonimo di Firenze, per partecipare a un incontro con il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, ospitato in città dalla Banca d’Italia. La riunione vede la partecipazione di tutti i governatori delle Banche centrali dell’eurosistema. Il presidente della Repubblica è atteso alle ore 17.30.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito della Rai. I lavori del board della Bce a Firenze si concluderanno domani, 30 ottobre, con la conferenza stampa sulle decisioni di politica monetaria. Anche questa potrà essere seguita online, stavolta sul portale della Bce.