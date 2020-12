Papa Francesco anticipa la Messa di Natale: dove vederla

L’emergenza Covid cambia anche la tradizione per eccellenza del mondo cattolico: papa Francesco celebrerà la Messa di Natale alle ore 19.30, un orario anticipato di due ore rispetto alla consuetudine. La Messa della notte di Natale sarà trasmessa in tv, in radio e in streaming online: ecco dove vederla da casa.

Messa di Natale anticipata: Papa Francesco in San Pietro alle 19.30

Una scelta dettata dalla necessità di rispettare il coprifuoco che anche nelle feste di Natale resterà valido dalle ore 22 alle 6. D’altra parte lo stesso papa Francesco l’8 dicembre scorso, festa dell’Immacolata, aveva ribadito la necessità di rispettare le regole per evitare l’aggravarsi del contagio. “Oggi pomeriggio – aveva detto in quell’occasione – non avrà luogo il tradizionale omaggio all’Immacolata in piazza di Spagna per evitare il rischio di assembramento, come disposto dall’autorità civile alla quale dobbiamo obbedire“.

La Messa di Natale celebrata da papa Francesco nella Basilica di San Pietro, nella Città del Vaticano, si potrà seguire anche in tv, radio e streaming: dove vederla? Rai 1 trasmetterà in diretta la celebrazione, che andrà in onda anche su Rai Radio 1. In streaming, oltre che sui canali Rai trasmessi in diretta online su RaiPlay, la Messa di Natale sarà su Vatican News, il servizio realizzato dalla Segreteria per la comunicazione della Santa sede.