Morto il giornalista Domenico Mugnaini: funerali in Duomo per “Dodo”

Direttore del settimanale Toscana Oggi in passato aveva lavorato anche per le agenzie di stampa ASCA e ANSA oltre che per Canale 10

Lutto nel mondo del giornalismo: è morto nella sua casa di Firenze Domenico Mugnaini, 65 anni, direttore del settimanale Toscana Oggi. Era malato da tempo. Lascia la moglie Barbara e i figli Andrea e Giovanni. Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati da più parti, dai colleghi, come dal mondo della politica e dell’economia.

Chi era

Mugnaini (soprannominato “Dodo” dai colleghi) era molto conosciuto nell’ambiente giornalistico. In passato è stato anche a capo della redazione giornalistica di Canale 10, redattore dell’agenzia di stampa ASCA e poi caposervizio aggiunto all’Ansa di Firenze, occupandosi di politica ed economia, ma anche di grandi inchieste come quelle sul mostro di Firenze, sulla strage dei Georgofili e sulle vicende legate al Monte dei Paschi di Siena. Dal 2017 era entrato nel consiglio di amministrazione dell’Opera di Santa Maria del Fiore, mentre dal 2019 ricopriva il ruolo di direttore responsabile di Toscana Oggi.

I funerali di Domenico Mugnaini

Dalle ore 17 di oggi, 19 novembre, la salma di Domenico Mugnaini è esposta nella cappella mortuaria della chiesa dei Santi Gervasio e Protasio, in piazza San Gervasio a Firenze, zona Campo di Marte, che resterà aperta fino alle 19. Giovedì 20 e venerdì 21 novembre sarà accessibile dalle ore 9 alle ore 19. Giovedì sera, alle ore 21.15, nella chiesa di San Gervasio è prevista anche una veglia di preghiera. I funerali di Domenico Mugnaini si svolgeranno sabato 22 novembre 2025, alle ore 10:00, in Duomo a Firenze, ha comunicato l’Opera di Santa Maria del Fiore. La Cattedrale di Santa Maria del Fiore, la Cupola e Santa Reparata apriranno al pubblico dalle ore 12.30.