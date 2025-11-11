martedì, 11 Novembre 2025
CERCA
- Pubblicità -
HomeSezioniCronaca & PoliticaNuova giunta regionale toscana: chi...
Cronaca & Politica

Nuova giunta regionale toscana: chi sono gli assessori 2025/2030

3 conferme, 4 new entry e una "promozione". Il presidente Eugenio Giani ha annunciato i nomi dei nuovi assessori. Eletti anche i vertici del Consiglio regionale toscano

Consiglio regionale toscana nuova giunta
Foto: Consiglio regionale toscano
di Redazione

-

- Pubblicità -

Annunciati gli assessori che formeranno la nuova giunta regionale toscana per il mandato 2025/2030: la sorpresa è Mia Bintou Diop, 23enne livornese, padre senegalese e madre italiana, è la più giovane vicepresidente nella storia della Regione. Ma ci sono anche conferme e cambi di ruolo. Ad elencare i nomi – senza indicare nello specifico le deleghe – è stato il presidente Eugenio Giani durante la prima seduta del Consiglio regionale, occasione anche per eleggere i vertici dell’assemblea.

I nuovi nomi alla guida del Consiglio regionale

Sullo scranno più alto dell’assemblea siederà Stefania Saccardi, in quota Casa Riformista, ex assessora all’agricoltura che è stata eletta presidente del Consiglio regionale con 39 voti favorevoli e una scheda bianca. Prende il posto di Antonio Mazzeo (Pd), passato a fare il vice insieme a Diego Pietrucci (Fratelli d’Italia). Segretari questori saranno Irene Galletti (Movimento 5 Stelle) e Jacopo Maria Ferri (Forza Italia), mentre per la carica di segretari sono stati scelti Massimiliano Ghimenti (Alleanza verdi e sinistra) e Vittorio Fantozzi (Fratelli d’Italia).

- Pubblicità -

I nomi degli assessori della nuova giunta regionale toscana

Nonostante le deleghe saranno comunicate ufficialmente nei prossimi giorni, già si conoscono per sommi capi le materie di cui si occuperanno gli 8 nuovi assessori. Ci sono 3 conferme, 4 novità e una “promozione”, ossia la pratese Cristina Manetti (Casa Riformista), ex capo gabinetto di Giani, che entra nella giunta regionale toscana 2025/2030. Il suo nome è dato per favorito per la Cultura.

Tornano anche Leonardo Marras (Pd), grossetano che con tutta probabilità si riprenderà le deleghe di Economia, Attività produttive e Turismo, la campigiana Monia Monni (Pd), che nonostante le ritrosie sembra destinata a passare dall’Ambiente alla Sanità al posto di Bezzini, e Alessandra Nardini (Pd), campionessa di preferenze nel pisano, a cui i ben informati attribuiscono le deleghe di Istruzione, Università e Ricerca. La delega al Lavoro è in bilico tra Nardini e Mia Bintou Diop (Pd), studentessa di Scienze politiche e parte della direzione nazionale del PD di Elly Schlein, che è stata scelta come vicepresidente e probabilmente riceverà anche le Pari opportunità.

- Pubblicità -

Nella lista delle new entry figura poi Alberto Lenzi, sindaco di Fauglia (Pisa) ed esponente dell’Alleanza Verdi e Sinistra, in prima linea per Aree interne e Agricoltura, mentre Filippo Boni (Pd), vicesindaco di Cavriglia (Arezzo), è indicato come possibile assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti. Chiude la squadra della nuova giunta regionale toscana Davide Barontini, ingegnere chimico e figura tecnica vicina al Movimento 5 Stelle, favorito per l’Ambiente.

Bernard Dika, giovane campione di preferenze nel pistoiese, ex portavoce di Giani diventa sottosegretario, una nuova carica istituita nell’ultima legislatura come figura di collegamento tra la giunta e il Consiglio regionale toscano.

- Pubblicità -

Ti potrebbe interessare

- Pubblicità -
- Pubblicità -
spot_img

Ultime notizie

- Pubblicità -
- Pubblicità -
- Pubblicità -

Notizie, cronaca, politica, cultura, tempo libero, eventi: raccontiamo Firenze ogni giorno, da quindici anni. Storie, curiosità, tradizioni e personaggi della città. Le news del giorno, gli appuntamenti da non perdere, le voci dei protagonisti. Per restare sempre aggiornati gratuitamente.

Contatti Redazione

Telefono 055 6587611
Email [email protected]

Direttore

Ludovica V. Zarrilli

Editore

Tabloid società cooperativa
Firenze, Via Giovanni dalle Bande Nere, 24

Pubblicità

Telefono 055 6587611
Email [email protected]

Seguici

Il Reporter Iscrizione registro stampa del Tribunale di Firenze N° 5579 del 17/05/2007

© Il Reporter | Tabloid società cooperativa | Riproduzione riservata | Iscr. ROC N. 32478 | P.Iva 05554070481