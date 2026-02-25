Passaporto: ora si può richiedere in quattro uffici postali di Firenze

- Pubblicità -

In quattro uffici postali di Firenze è ora possibile richiedere il rilascio e il rinnovo del passaporto.

Quali sono gli uffici dove richiedere il passaporto a Firenze

Vediamo quali sono gli uffici postali abilitati e dislocati nei vari quartieri della città in cui è possibile richiedere il passaporto.

Oltre alla sede di via del Mezzetta, gli uffici postali abilitati sono quelli di via Pellicceria, via Andrea Cesalpino e via Spinello Aretino.

Il progetto Polis, grazie alla convenzione tra Ministero dell’Interno, Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Poste Italiane, consente di richiedere il passaporto negli uffici postali abilitati e riceverlo a domicilio.

Il servizio va ad integrare le analoghe procedure già attive in 27 comuni della provincia portando così a complessivi 31 uffici postali abilitati in provincia di Firenze e consentendo così anche ai fiorentini di richiedere il passaporto negli uffici postali abilitati e riceverlo a domicilio.

Come fare la richiesta di passaporto

Effettuare la richiesta del passaporto è semplice: basta consegnare all’operatore dell’ufficio postale un documento di identità valido, codice fiscale, una fotografia, pagare il bollettino di 42,70 euro oltre al contrassegno telematico da 73,50 euro.

In caso di rinnovo è necessario consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento.

Grazie alla piattaforma tecnologica, l’operatore raccoglie le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto) inviando poi la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento. Il nuovo passaporto può essere consegnato da Poste Italiane direttamente a casa del richiedente.

Il servizio di rilascio del passaporto si aggiunge agli altri già attivi nelle sedi Polis, dove è possibile ritirare certificati anagrafici e di stato civile, previdenziali e per le pratiche di volontaria giurisdizione.