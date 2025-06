Punti Digitale Facile nei Coop.fi: un aiuto per usare i servizi online

- Pubblicità -

Come attivare la CIE (la Carta d’identità elettronica), accedere ai servizi sanitari regionali con la tessera sanitaria e prenotare analisi online con il CUP. E ancora come consultare il fascicolo sanitario elettronico, fissare appuntamenti in questura per il passaporto e capire come funziona lo Spid. Sono alcuni di servizi offerti dai Punti Digitale Facile, sportelli gratuiti aperti ai cittadini, che grazie alla collaborazione con Regione Toscana e Spi Cgil Toscana, arrivano anche adesso in 4 Coop.fi: nei punti vendita di Firenze Gavinana, Pisa Cisanello, San Giuliano Terme (Pisa) e Pistoia.

Gli orari dei Punti Digitale Facile nei Coop.fi della Toscana

Il primo a essere inaugurato è stato lo sportello di Gavinana, aperto tutti i giovedì dalle 9 alle 12 nella sala soci con il supporto operativo di Caritas Firenze che presidierà il servizio. A Pisa, al Coop.fi Cisanello, nel mese di giugno il Punto Digitale Facile è aperto il venerdì dalle 10 alle 12, mentre a Pistoia, nello spazio soci del Coop.fi di viale Adua, dal 26 giugno partirà un corso di formazione che si alterna all’apertura dello sportello, il giovedì dalle 14 alle 17. A San Giuliano Terme (PI), nello spazio Bibliocoop del Coop.fi Arena Metato, il Punto Digitale Facile è attivo il martedì, dalle 10 alle 12.

“Il progetto di promozione dell’alfabetizzazione digitale, lanciato da Regione Toscana attraverso le risorse del PNRR, vede già pienamente in campo numerosissimi Comuni toscani, le organizzazioni sindacali, associazioni di categoria e terzo settore, in un impegno comune e coordinato per diffondere l’uso del digitale tra il maggior numero possibile di cittadini – ha dichiarato Stefano Ciuoffo, Assessore regionale all’informatizzazione e alle infrastrutture digitali – In questo modo siamo ormai arrivati ad oltre 170 Punti digitali facile aperti e funzionanti in ogni parte della Toscana”.

Cosa si può fare nei Punti Digitale Facile

I Punti Digitale Facile, come quelli presenti nei Coop.fi, aiutano il cittadino a gestire la propria identità digitale, navigare in rete, riconoscere le fake news, effettuare chiamate o videochiamate, fare acquisti on line, utilizzare i propri servizi bancari, l’app Io o accedere all’anagrafe della popolazione residente. Senza dimenticare il supporto pratico e dedicato anche su altri servizi, come la dichiarazione dei redditi precompilata, l’abbonamento per il trasporto pubblico locale, i servizi previdenziali o quelli assistenziali.

“Il punto di forza del progetto di facilitazione digitale voluto da Regione Toscana e sindacati pensionati – ha spiegato il segretario generale dello Spi Cgil Toscana, Alessio Gramolati – è quello di partire dai bisogni delle persone più anziane e fragili e di guardare alle nuove tecnologie come a un’occasione di inclusione. Dobbiamo evitare il rischio che una fetta importante della popolazione sia esclusa dai processi di innovazione e quindi dall’accesso a una serie di servizi online essenziali nella vita di tutti i giorni”.

Il progetto

L’avvio dei Punti Digitale Facile rientra in un più ampio progetto promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, destinato a raggiungere almeno due milioni di cittadini entro il 2026, grazie a tremila sportelli.

“Ringraziamo Regione Toscana e Spi Cgil Toscana – ha detto Claudio Vanni, Responsabile relazioni esterne Unicoop Firenze – per questa nuova opportunità che mettiamo a disposizione dei nostri soci e clienti anche grazie alla collaborazione di Caritas Firenze che garantirà un presidio settimanale dello sportello, fornendo supporto concreto nell’uso degli strumenti digitali e nell’accesso ai servizi online“.