Sciopero il 28 novembre a Firenze: a rischio treni, bus e tramvia

Uno sciopero generale è stato indetto dai sindacati di base venerdì 28 novembre 2025, con ripercussioni in Toscana anche sui servizi di base come i mezzi pubblici, i treni, la tramvia di Firenze, oltre che in scuole e uffici. La mobilitazione è stata proclamata dalle sigle Cobas, Cub, Sgb e Usb per protestare contro la legge di bilancio, che dovrà essere approvata dal Parlamento entro il prossimo 31 dicembre.

Sempre venerdì la Federazione Nazionale della Stampa ha promosso uno sciopero dei giornalisti, stavolta per il rinnovo del contratto. In vista poi c’è un’altra giornata di stop nazionale: il 12 dicembre è la data scelta dalla Cgil per lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati sul tema della finanziaria, al quale non aderiscono Cisl e Uil.

Lo sciopero generale e i treni in Toscana il 28 novembre

Il 28 novembre sarà una giornata difficile per chi si sposta con i treni regionali in Toscana e con quelli a lunga percorrenza, perché lo sciopero indetto dalle sigle di base potrà provocare ritardi e cancellazioni. In particolare per il trasporto ferroviario la mobilitazione inizierà alle 21 di giovedì e proseguirà fino alla stessa ora del giorno successivo.

I collegamenti regionali saranno assicurati nelle fasce di garanzia dalle ore 6.00 alle 9.00 e dalle 18.00 alle 21.00. Trenitalia precisa che l’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Per quanto riguarda i collegamenti nazionali a lunga percorrenza, come Frecce e Intercity, sul sito di Trenitalia si trova la lista dei convogli garantiti (qui il pdf). Allo stesso modo Italo ha pubblicato sul suo portale l’elenco dei treni per i quali è assicurata la circolazione.

Lo sciopero della tramvia a Firenze il 28 novembre

Disagi saranno possibili anche per i passeggeri della tramvia di Firenze, il cui servizio durante lo sciopero generale sarà garantito dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 17.00 alle 20.00. A incrociare le braccia il personale viaggiante, gli operai e gli impiegati. La regolarità delle corse fuori dalle fasce di garanzia dipenderà dall’adesione allo sciopero, che nelle precedenti proteste indette dalle stesse sigle sindacali è stata del 13,18%, comunica Gest.

Gli autobus di Autolinee Toscane

Per quanto riguarda i mezzi pubblici su gomma in Toscana, il servizio di At bus sarà garantito durante lo sciopero generale del 28 novembre dalle ore 4.15 alle ore 8.14 e dalle ore 12.30 alle ore 14.29. All’ultima mobilitazione indetta da Usb e Cub trasporti ha aderito il 22,30% dei lavoratori di Autolinee Toscane, ha fatto sapere l’azienda.