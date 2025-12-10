Sciopero generale a Firenze il 12 dicembre: treni, bus e tramvia

- Pubblicità -

Sciopero generale, anche a Firenze, venerdì 12 dicembre 2025 per protestare contro la legge di bilancio, con disagi che potranno verificarsi per chi si sposta a bordi di treni, in bus e tramvia. La mobilitazione, indetta dalla Cgil a livello nazionale, coinvolge tutti i settori pubblici e privati. Potranno verificarsi quindi disagi nelle scuole, nel mondo della sanità (dove saranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali e le prestazioni non differibili) e negli uffici.

In città, per il corteo regionale, arriverà il segretario generale nazionale della Cgil Maurizio Landini. Lo sciopero generale non riguarderà i servizi di igiene ambientale, il personale del Ministero della Giustizia e il trasporto aereo.

Sciopero dei treni anche in Toscana il 12 dicembre

Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, lo sciopero è stato indetto dalle ore 00.01 alle 21 di venerdì 12 dicembre su tutto il territorio nazionale e quindi avrà ripercussioni anche a Firenze e in Toscana. Per quanto riguarda i treni regionali saranno assicurati i convogli dalle ore 6.00 alle 9.00 e poi dalle 18.00 alle 19.00, ossia le consuete fasce di garanzia.

Trenitalia informa che potrebbero verificarsi modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la conclusione della protesta. Per i collegamenti nazionali e a lunga percorrenza, come Intercity e alta velocità, l’elenco dei treni garantiti è pubblicato sul sito di Trenitalia (qui il pdf).

Gli orari dello sciopero del 12 dicembre per la tramvia di Firenze

In occasione dello sciopero di venerdì saranno garantite le corse della tramvia al mattino e poi alla sera: dalle ore 6.30 alle 9.30 e dalle 17.00 alle 20.00. Negli altri momenti della giornata la regolarità del servizio dipenderà dall’adesione dei lavoratori alla protesta. I tram potranno subire ritardi o cancellazioni. Gest, la società che cura il servizio tramviario, ha comunicato che alla scorsa mobilitazione indetta da Filt Cgil non aveva aderito alcun dipendente.

Sciopero degli autobus in Toscana

Sul fronte dei bus di Autolinee Toscane, le corse verranno garantite tra le 4.15 e le 8.14 e poi tra le 12.30 e le 14.29 di venerdì 12 dicembre. Lo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. La percentuale di adesione all’ultima mobilitazione indetta dalla Filt Cgil è stata del 17,88%.

Lo sciopero generale della Cgil e la manifestazione a Firenze

Lo sciopero generale è stato indetto per cambiare “una Legge di Bilancio ingiusta”, dice la Cgil che scende in piazza anche per far crescere salari e pensioni, fermare l’innalzamento dell’età pensionabile, per aumentare gli investimenti su sanità e istruzione, per contrastare la precarietà. E ancora per politiche sindacali e del terziario e per una riforma fiscale equa e progressiva.

In Toscana la manifestazione regionale per lo sciopero generale del 12 dicembre si svolgerà a Firenze. Il concentramento è previsto alle ore 9 in piazza Santa Maria Novella, mentre l’arrivo del corteo sarà in piazza del Carmine. Sul palco, prima del comizio di Maurizio Landini, interverranno lavoratrici e lavoratori. L’ultimo sciopero generale della Cgil risale allo scorso 19 settembre, quando il sindacato organizzò cortei per chiedere la fine della guerra nella striscia di Gaza.