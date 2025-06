Sciopero generale in Toscana il 20 giugno: treni, bus e tramvia

Le modalità della protesta per il settore dei trasporti. Venerdì potranno verificarsi disagi per la mobilitazione di 24 ore indetta dai sindacati di base USB, CUB e SGB

Lo sciopero generale indetto per venerdì 20 giugno 2025 dai sindacati di base potrà creare disagi anche in Toscana per chi si sposta con i mezzi pubblici (autobus di Autolinee Toscana e tramvia di Firenze) e con i treni regionali. Possibili disservizi anche per gli aerei. La mobilitazione è stata proclamata a livello nazionale dai sindacati USB, CUB e SGB e interesserà tutti i settori pubblici e privati. Vediamo in particolare le modalità nel settore dei trasporti, dove la regolarità del servizio dipenderà dall’adesione dei lavoratori alla protesta.

Lo sciopero dei treni in Toscana il 20 giugno 2025

Sul fronte del trasporto ferroviario, lo sciopero scatterà dalle ore 21.00 di giovedì 19 giugno e andrà avanti fino alle 20.59 di venerdì 20 giugno: per i treni regionali saranno garantite le fasce di garanzia, dalle ore 6.00 alle 9.00 e poi dalle 18.00 alle 21. Sul sito di Trenitalia si trova l’elenco dei convogli garantiti. Per quanto riguarda i collegamenti nazionali (Frecce e Intercity) sempre sul portale di Trenitalia è pubblicata la tabella con i treni a lunga percorrenza che vengono assicurati in caso di sciopero.

I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce; fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni regionali. In alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti.

Sciopero dei bus in Toscana e della tramvia di Firenze: gli orari del 20 giugno

Altro settore in cui si potranno riscontrare ritardi e cancellazioni è quello dei mezzi pubblici. In tutte le province della Toscana, gli autobus urbani e i collegamenti extraurbani di Autolinee Toscane saranno garantiti dalle 4.15 alle 8.14 e in mezzo alla giornata, dalle 12.30 alle 14.29. La mobilitazione coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per operai ed impiegati lo sciopero è previsto per l’intero turno di lavoro. La percentuale di adesione all’ultima mobilitazione a cui aderirono Cobas Lavoro Privato, CUB Trasporti, USB Lavoro Privato fu del 27,15%.

Per quanto riguarda la tramvia di Firenze, durante lo sciopero di venerdì 20 giugno, le corse saranno garantire dalle 6.30 alle 9.30 e poi dalle 17.00 alle 20.00. Gest, la società che cura il trasporto tranviario fiorentino, ha comunicato che in passato nessun lavoratore ha aderito a scioperi indetti da SGB, USB Lavoro Privato e CUB Trasporti.

Lo sciopero degli aerei del 20 giugno 2025

Lo sciopero generale indetto dai sindacati di base venerdì 20 giugno non riguarderà solo il comparto dei trasporti di bus, tramvia e treni, ma anche gli aerei e il personale degli aeroporti di Firenze e Pisa per tutta la giornata. Potranno verificarsi modifiche alla normale attività operativa, comunica Toscana Aeroporti. Saranno assicurati tutti i voli di Stato, umanitari e di emergenza, nonché il trasporto di medicinali, merci deperibili, animali vivi e generi qualificati come di prima necessità per il rifornimento delle popolazioni e la continuità delle attività produttive.

Le motivazioni

Molti i motivi per cui SGB, USB e CUB hanno proclamato lo sciopero generale. In provincia di Firenze è previsto un presidio presso la Leonardo S.p.A con concentramento alle ore 9:30 davanti all’azienda a Campi Bisenzio. I sindacati chiedono che si fermi il genocidio in Palestina e la fornitura di armi a Israele, protestando contro “l’aumento delle spese militari a scapito della sanità, della scuola e dell’intero welfare”, si legge in una nota. La mobilitazione è anche contro il carovita, i bassi salari, la precarietà, le privatizzazioni e le morti sul lavoro, il Decreto sicurezza e gli attacchi al diritto di sciopero.