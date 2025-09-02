martedì, 2 Settembre 2025
CERCA
- Pubblicità -
spot_img
HomeSezioniCronaca & PoliticaSciopero dei treni in Toscana...
Cronaca & Politica

Sciopero dei treni in Toscana e a Firenze il 4-5 settembre 2025

A rischio i collegamenti regionali e quelli ad alta velocità per una mobilitazione indetta a livello nazionale. E tra due settimane si ferma la tramvia

Treni sciopero toscana
di Redazione

-

- Pubblicità -

Dopo la pausa per le ferie estive, arriva un nuovo sciopero dei treni indetto tra la serata di giovedì 4 e la giornata di venerdì 5 settembre 2025, che interesserà anche i collegamenti regionali in Toscana e a Firenze. La mobilitazione, proclamata a livello nazionale, riguarderà solo il trasporto ferroviario, mentre circoleranno regolarmente gli autobus di Autolinee Toscane e la tramvia di Firenze (interessata però da uno sciopero aziendale, tra qualche settimana il 15 settembre).

Sciopero dei treni in Toscana il 4 e 5 settembre

Lo sciopero dei treni è stato indetto a livello nazionale dal sindacato di base USB e dall’assemblea nazionale PdM/PdB del Gruppo Ferrovie dello Stato, dalle ore 21 di giovedì 4 settembre alle 18 di venerdì 5 settembre 2025. I collegamenti nazionali e regionali potranno subire cancellazioni e ritardi, anche prima dell’inizio e dopo la fine della mobilitazione, in base all’adesione dei lavoratori alla protesta.

- Pubblicità -

I treni garantiti durante lo sciopero

Per quanto riguarda i treni regionali, in Toscana durante lo sciopero del 4 e 5 settembre 2025 saranno assicurate le fasce di garanzia dalle ore 6.00 alle 9.00. La mobilitazione si concluderà alle ore 18 e quindi non intaccherà la parte finale della giornata. Per quanto riguarda i collegamenti nazionali ad alta velocità e per gli Intercity la lista dei treni garantiti è pubblicata sul sito ufficiale: qui l’elenco in pdf.

Sciopero aziendale della tramvia di Firenze il 15 settembre

Nelle giornate dello sciopero dei treni, come detto, non saranno interessati gli altri mezzi pubblici come autobus e tram. Si apre però una nuova stagione di mobilitazioni, nazionali e locali. Cobas Lavoro Privato ha proclamato uno sciopero aziendale per i lavoratori della tramvia di Firenze lunedì 15 settembre 2025, giorno in cui riaprono le scuole in Toscana. Il servizio sarà garantito dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 17.00 alle 20.00.

- Pubblicità -

Ti potrebbe interessare

- Pubblicità -
- Pubblicità -
spot_img

Ultime notizie

- Pubblicità -
- Pubblicità -
- Pubblicità -

Notizie, cronaca, politica, cultura, tempo libero, eventi: raccontiamo Firenze ogni giorno, da quindici anni. Storie, curiosità, tradizioni e personaggi della città. Le news del giorno, gli appuntamenti da non perdere, le voci dei protagonisti. Per restare sempre aggiornati gratuitamente.

Contatti Redazione

Telefono 055 6587611
Email [email protected]

Direttore

Ludovica V. Zarrilli

Editore

Tabloid società cooperativa
Firenze, Via Giovanni dalle Bande Nere, 24

Pubblicità

Telefono 055 6587611
Email [email protected]

Seguici

Il Reporter Iscrizione registro stampa del Tribunale di Firenze N° 5579 del 17/05/2007

© Il Reporter | Tabloid società cooperativa | Riproduzione riservata | Iscr. ROC N. 32478 | P.Iva 05554070481