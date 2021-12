Scuola dell’infanzia 2022-2023, quando partono le iscrizioni a Firenze

Dal 4 al 28 gennaio saranno aperte a Firenze le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali per l’anno scolastico 2022-23. Le domande potranno essere fatte esclusivamente online, utilizzando i servizi predisposti dal Comune di Firenze, incluse l’assistenza per l’inserimento delle richieste e la mediazione linguistica, dove necessarie.

L’open day delle scuole materne fiorentine

Per agevolare nella scelta, si spiega da Palazzo Vecchio, sono in programma due Open Day per i prossimi 12 e 13 gennaio. Per prenotarsi c’è tempo fino al 31 dicembre: sarà necessario inviare una mail all’indirizzo [email protected] per usufruire dell’opportunità in modo da conoscere ogni scuola attraverso l’incontro con gli insegnanti.

Scuola infanzia Firenze, le iscrizioni 2022-2023

Nei prossimi giorni poi saranno pubblicate sul portale educazione del Comune di Firenze la circolare e le informazioni relative alle iscrizioni. Le iscrizioni si svolgeranno, come sempre, in contemporanea con quelle alle scuole dell’infanzia statali e alle scuole di ogni ordine e grado.

Attualmente sono 98 le sezioni comunali, distribuite in 27 plessi nei 5 quartieri della città, che accolgono circa 2300 bambine e bambini, di età compresa tra i 3 ed i 6 anni.