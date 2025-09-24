Gli ultimi sondaggi per le regionali in Toscana: verso le elezioni

- Pubblicità -

A tre settimane dal voto per le elezioni regionali, gli ultimi sondaggi politici vedono avanti il centrosinistra con Eugenio Giani che stacca di 17-18 punti percentuali il candidato di centrodestra Alessandro Tomasi, mentre Antonella Bundu di Toscana Rossa è ben al di sotto della soglia del 5% che garantisce l’entrata in Consiglio. Le previsioni arrivano da due distinte rilevazioni: una EMG Different, realizzata per Toscana Tv, e l’altra di Noto Sondaggi per il quotidiano La Nazione.

Centrodestra e centrosinistra divisi dal 17-18%

L’ultimo in ordine di tempo a essere reso noto è il sondaggio EMG per Toscana Tv, che stima l’affluenza in calo al 56% (6 punti percentuali in meno rispetto al 2020). Proprio la partecipazione degli elettori alle urne è stata indicata da più osservatori come un’incognita della prossima tornata elettorale. Secondo questa rilevazione il presidente uscente Eugenio Giani è al 57,5%, mentre il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi si attesta al 40,5%. La terza sfidante, Antonella Bundu è stimata al 2%.

Dati che differiscono di poco rispetto al sondaggio pubblicato da La Nazione nei giorni scorsi e curato da Noto, in cui il candidato del centrosinistra era stimato al 58%, quello di centrodestra al 40,5% e l’esponente di Toscana Rossa all’1,5%. Entrambi i sondaggi politici, per quanto riguarda le intenzioni di voto per le elezioni regionali, vedono il PD come primo partito in Toscana, seguito da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Alleanza Verdi Sinistra e la lista Casa Riformista per Giani.

Il confronto dei sondaggi politici sulle elezioni regionali 2025 in Toscana

Ecco le due rilevazioni a confronto:

Eugenio Giani – EMG 57,5%; Noto 58%

Pd – EMG 35%; Noto 36%

Alleanza Verdi Sinistra – EMG 8%; Noto 8%

Casa Riformista – EMG 8%; Noto 8%

Movimento 5 Stelle – EMG 6,5%; Noto 5%

Fratelli d’Italia – EMG 23%; Noto 19%

Forza Italia e UDC – EMG 9,5%; Noto 9%

Lega – EMG 4,5%; Noto 6,5%

È ora – EMG 2%; Noto 5,5%

Noi Moderati – EMG 1,5%; Noto 1,5%

Le informazioni sui sondaggi

Il sondaggio elettorale Emg Different, commissionato da Toscana Tv, è stato condotto tra il 15 e il 19 settembre su un campione di mille toscani (70% metodo Cati, intervista telefonica assistita da computer, 30% Cami, intervista faccia a faccia assistita da computer). Quello svolto da Noto Sondaggi per il quotidiano La Nazione è stato realizzato tra il 15 e il 16 settembre su un campione di mille elettori residenti in Toscana con metodo di somministrazione delle interviste CATI-CAWI.

