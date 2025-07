Teatro della Pergola declassato: cosa succede adesso?

- Pubblicità -

L’ente che riunisce il Teatro della Pergola di Firenze, il Teatro di Rifredi e il Teatro Era di Pontedera sarebbe stato declassato: la Fondazione Teatro della Toscana non sarebbe quindi riuscita ad evitare l’arretramento di fascia di cui si parlava da metà giugno. Si attende solo l’ufficialità da parte del Ministero della Cultura, ma le indiscrezioni che circolano in queste ore indicano come certa la decisione della commissione ministeriale, che si è riunita oggi, 29 luglio, per riesaminare la situazione. E ora si apre la strada delle carte bollate.

Il Teatro della Pergola viene declassato: cosa comporta

La Commissione consultiva del Ministero della Cultura è chiamata a valutare i programmi presentati dai teatri italiani per decidere l’entità dei finanziamenti da assegnare, in base alla fascia di riferimento. Finora la Fondazione Teatro della Toscana, a cui fa capo anche la Pergola di Firenze, godeva dello status più elevato, ossia quello di Teatro nazionale: il declassamento a Teatro di rilevante interesse culturale (Tric) significa in concreto perdere una bella fetta delle risorse statali. Si parla di circa 400 mila euro in meno, rispetto ai 2,2 milioni di euro riconosciuti finora.

Il cambio di fascia inoltre comporterà anche la perdita del ruolo di riferimento tra i grandi teatri pubblici d’Italia e potrà influire anche sull’ampiezza e la qualità della programmazione della Pergola, del Teatro di Rifredi e del Teatro Era.

E ora cosa succede?

Il primo verdetto era arrivato lo scorso 19 giugno, con le dimissioni di tre componenti della commissione (Alberto Cassani, Carmelo Grassi e Angelo Pastore), contrari al cambio di fascia. La decisione ha generato numerose polemiche, con dichiarazioni di stima arrivate da più parti nei confronti di Stefano Massini, nominato direttore artistico del Teatro della Toscana lo scorso gennaio.

La Fondazione Teatro della Toscana ha così chiesto un riesame. L’ente ha presentato un dossier di 18 pagine per non essere declassato, con precisazioni e approfondimenti in relazione a quanto emerso dalla precedente riunione della commissione sul Teatro della Pergola, di Rifredi ed Era.

Durante l’incontro di oggi, 29 luglio, la commissione consultiva ministeriale (ancora priva di tre membri, dopo le dimissioni di giugno) ha esaminato la richiesta, insieme ad altre 80 arrivate da tutta Italia, e – secondo quanto emerso – avrebbe confermato il cambio di fascia. E ora che cosa succede? A più riprese la sindaca Sara Funaro, che presiede la Fondazione, ha detto di voler tutelare in “tutte le sedi opportune” il prestigio dell’istituzione culturale: non si esclude quindi un ricorso al Tar.