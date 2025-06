In Toscana arrivano 25 nuovi defibrillatori vicino alle sedi SPI

- Pubblicità -

Nei centri minori della Toscana arrivano 25 DAE, ossia defibrillatori semiautomatici esterni, installati in luoghi pubblici vicino alle sedi dello SPI CGIL e facilmente raggiungibili dalla popolazione. Le strumentazioni, utili per un intervento tempestivo in caso di attacchi cardiaci anche da parte di persone senza particolari conoscenze mediche, sono state acquistate dal sindacato dei pensionati della Toscana e collocati nei luoghi indicati dal sistema sanitario regionale e dal 118.

Accessibili 24 ore su 24

“La defibrillazione precoce sul territorio, in caso di arresto cardiaco, rappresenta la risposta più efficace, tanto da permettere un aumento della sopravvivenza in circa un terzo dei pazienti“, ha spiegato Andrea Nicolini, Direttore dell’Area Emergenza Territoriale 118 dell’Azienda USL Toscana Centro e della Cross – Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario. Gli apparecchi sono stati posizionati in luoghi accessibili 24 ore su 24 dalla popolazione.

“Ci sarà una formazione alle persone che potranno usare i defibrillatori in caso di emergenza – ha aggiunto Alessio Gramolati, segretario generale dello SPI CGIL Toscana – sono strumenti che si integrano perfettamente con la rete regionale”.

Un ringraziamento è arrivato dall’assessore al diritto alla salute della Regione Toscana, Simone Bezzini. “Più aumenta la disponibilità di defibrillatori nei territori – ha detto – più crescono le possibilità di poter intervenire in situazioni di emergenza, dove il tempo costituisce davvero una questione di vita ed aspettare l’arrivo di un’ambulanza potrebbe talvolta rischiare di essere troppo tardi”.

Dove si trovano i nuovi defibrillatori automatici in Toscana

Ecco dove sono stati installati i defibrillatori semiautomatici, acquistati dallo SPI CGIL Toscana:

Provincia di Livorno

Rosignano Marittimo

Rio Marina (Rio), Isola d’Elba

Provincia di Lucca

Marlia (Capannori)

Castelnuovo Garfagnana

Provincia di Massa-Carrara

Villafranca in Lunigiana

Licciana Nardi

Provincia di Pisa

Perignano (Casciana Terme Lari)

Guardistallo

Provincia di Firenze

Castelfiorentino

Tavarnelle (Barberino Tavarnelle)

Chiocchio (Greve in Chianti)

Marradi

Reggello

Fiesole

Provincia di Pistoia

Agliana

Provincia di Prato

Poggio a Caiano

Seano (Carmignano)

Prato città

Provincia di Arezzo

Arezzo città

Castiglion Fiorentino

Provincia di Grosseto

Castell’Azzara

Monterotondo Marittimo

Montieri

Provincia di Siena

Poggibonsi

Monticiano