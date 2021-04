Vaccini, in consegna 11mila dosi Johnson & Johnson per over 70

Entro il 23 aprile arriveranno in Toscana tutte le prime 11mila dosi del vaccino anti Covid della Johnson & Johnson, da destinare agli over 70, dopo il via libera dell’Agenzia europea del farmaco (Ema).

Vaccino, arriva Johnson & Johnson in Toscana

Questa nuova fornitura di vaccini J&J, per la prima volta in Toscana, sarà messa a disposizione degli over 70 ovvero delle persone nate tra il 1941 e il 1951 che potranno prenotarsi sul portale regionale, la cui data di apertura sarà comunicata il 23 aprile. Una volta prenotato, il vaccino sarà somministrato nelle giornate di domenica 25 e lunedì 26 aprile negli hub indicati.

Click day per la prenotazione del vaccino degli over 70

Come spiegato dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani “sarà l’ultimo click day per la prenotazione che attiveremo per accelerare la vaccinazione degli over 70, utilizzando il primo vaccino monodose anti Covid, che arriva in terra toscana. Stiamo già lavorando su alcuni aspetti organizzativi, affinché dal mese di maggio vi sia una programmazione mensile per tutte le persone con più di 70 anni, che si devono ancora vaccinare”.

Altre categorie si potranno vaccinare dai medici di famiglia

Giani ha anche detto che con i medici di famiglia sarà avviata una collaborazione per la vaccinazione di altre categorie “appena ci saremo garantiti la più elevata copertura vaccinale degli over 80 con la prima dose. Un obiettivo, questo, con ottime possibilità di vederlo realizzato entro il 25 aprile, frutto di uno straordinario lavoro di squadra, che, a vario livello, vede impegnati l’intero sistema sanitario regionale, la protezione civile e la rete del volontariato”.

Over 80, prorogata al 25 aprile la possibilità di vaccinarsi senza prenotazione

Intanto, per gli 80enni – che non hanno ancora un appuntamento per la vaccinazione, concordato con il proprio medico di famiglia o prenotato nei giorni scorsi tramite il portale online regionale o il numero verde 800117744 messo a loro disposizione – viene prorogata fino al 25 aprile, la possibilità di accedere direttamente, senza prenotazione, negli hub, gestiti dalle Asl nei territori di loro competenza.