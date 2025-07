Annalisa Bruchi al Forte di Belvedere presenta “Ricchi o poveri?”

- Pubblicità -

Continuano gli eventi culturali al Forte Belvedere. Domani, mercoledì 24 luglio alle ore 20.30, la giornalista Annalisa Bruchi presenterà il suo nuovo libro “Ricchi o poveri? Manuale di sopravvivenza economica“, edito da Rai Libri. L’iniziativa rientra nel calendario della rassegna “L’attualità del bello”, parte integrante della programmazione estiva di Belvedere Firenze, il nuovo spazio culturale della città, affacciato sulle terrazze panoramiche del Forte e sul suo giardino.

Accanto ad Annalisa Bruchi, interverrà anche Nicola Vasai, direttore dell’emittente RTV38. L’incontro sarà l’occasione per esplorare i temi economici trattati nel volume, con un focus sul contesto italiano e sulle sue implicazioni quotidiane.

Un manuale per orientarsi tra economia e attualità

Il libro propone una riflessione sull’attuale situazione economica italiana: stipendi fermi, risparmi in calo e scarsa fiducia nel futuro. Un quadro che l’autrice, giornalista Rai dal 1997 con una lunga carriera al fianco di Giovanni Minoli e Maurizio Costanzo, analizza attraverso dati, testimonianze e racconti diretti di protagonisti del mondo finanziario e industriale, senza nascondere le sfide che ci attendono.

Con alle spalle la conduzione di trasmissioni come 2Next – Economia e Futuro, Night Tabloid e Povera Patria, Annalisa Bruchi è oggi alla guida di ReStart, programma quotidiano di approfondimento economico in onda su Rai 3 dal 2020.

Un’estate culturale al Forte

L’appuntamento con Annalisa Bruchi è gratuito e aperto al pubblico, fino a esaurimento dei posti disponibili. Si svolgerà all’aperto, negli spazi rinnovati di Belvedere Firenze, accessibili tutti i giorni anche oltre l’orario museale e che ogni settimana propone incontri, concerti e momenti di approfondimento a cura della Fondazione Mus.e.

Il programma culturale si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione del Forte di Belvedere, che resterà aperto fino al 15 ottobre 2025 con un ricco calendario di mostre, installazioni artistiche, visite guidate e laboratori pensati per un pubblico trasversale. Per maggiori informazioni sul programma della rassegna: www.belvederefirenze.it.