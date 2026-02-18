Ballo in maschera a Palazzo Medici Riccardi

- Pubblicità -

Uno speciale ballo in maschera è pronto ad andare in scena a Palazzo Medici Riccardi.

All’interno della Sala Luca Giordano si terrà infatti Folías de Carnaval, spettacolo di danze barocche della compagnia Armonia Danza sulle note della musica che animò le corti europee del XVII secolo, eseguite dal vivo per l’occasione.

- Pubblicità -

Quando si tiene il ballo in maschera

Il 21 febbraio Città Metropolitana di Firenze e Fondazione MUS.E – in collaborazione con Istituto Cervantes – aprono le porte del palazzo ai ballerini della compagnia di danza storica Armonia Danza, accompagnati da Irina Gruia direttrice musicale & Ensemble, che dalle 16 alle 18 trasporteranno gli spettatori tra i balli in maschera dei secoli XVI e XVII.

Spettacolo incluso nel costo del biglietto

I ballerini della compagnia offriranno coreografie storiche del Rinascimento e del Barocco. In quell’atmosfera elegante, intima e festosa, la musica di Vivaldi, Lully o Falconeri avvolgerà i partecipanti e segnerà i passi dei danzatori mascherati che, accompagnati da un maestro di cerimonie e da un quartetto d’archi, guideranno gli ospiti lungo questa rappresentazione scenica.

- Pubblicità -

Lo spettacolo sarà incluso nel costo del biglietto.

Le prove dello spettacolo

Le prove, sempre visibili ai visitatori del museo, si svolgeranno nel pomeriggio di venerdì (h 15-19 circa) e nella mattina di sabato (h 9- 15 circa).