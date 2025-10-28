Basilico e Pomodori: la fiaba che insegna la convivenza tra diversità

- Pubblicità -

Con “Basilico e Pomodori” (Giaconi Editore, 2024), la scrittrice marchigiana Alessandra Jorio firma il suo debutto editoriale con una storia delicata e simbolica, dedicata ai piccoli lettori ma capace di parlare anche agli adulti. Il libro, illustrato con maestria da Alessandra Roberti, trasforma il bosco in un microcosmo dove due mondi opposti imparano a conoscersi e accogliersi. Il libro sarà presentato sabato 15 novembre 2025 alle ore 16:00 presso il Flo Concept Store, in Lungarno Corsini 30/34R a Firenze.

Basilico e Pomodori: i Verdemorbidi incontrano i Rossoduri

Nel cuore del bosco vivono due popoli che non potrebbero essere più diversi: i Verdemorbidi e i Rossoduri. Nemici giurati, si detestano da sempre e il bosco sembra troppo piccolo per entrambi. Ma un incontro inaspettato cambierà il loro destino, dimostrando che anche tra differenze profonde può nascere una nuova armonia.

Una fiaba che unisce fantasia e riflessione, raccontando con semplicità temi universali come il pregiudizio, la paura del diverso e il valore dell’empatia.

Un libro per crescere insieme

Con uno stile poetico e un linguaggio accessibile, “Basilico e Pomodori” invita i bambini a osservare il mondo con curiosità e apertura, ricordando che la diversità è una ricchezza e non una minaccia.

Le illustrazioni di Alessandra Roberti, raffinate e vivaci, donano profondità alle emozioni dei protagonisti e trasformano ogni pagina in un piccolo quadro, dove colori e sentimenti si fondono.

Le autrici

Alessandra Jorio, nata e residente a Jesi, tra le colline marchigiane e il mare, è autrice di fiabe e racconti pluripremiati. Lavora in contesti di giustizia riparativa e mediazione, esperienze che si riflettono nel messaggio di tolleranza e riconciliazione del libro.

Alessandra Roberti, illustratrice e insegnante, vive a Fano. Diplomata alla Scuola del Libro di Urbino e all’Accademia di Belle Arti di Firenze, ha pubblicato in Italia e all’estero, con opere tradotte in nove lingue. La sua mano artistica arricchisce il racconto di atmosfere incantate e gesti teneri.