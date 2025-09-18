venerdì, 19 Settembre 2025
Eventi

Cecilia Sala al Forte Belvedere di Firenze con I figli dell’odio

Venerdì 19 settembre sulla terrazza di Belvedere Firenze, la giornalista presenta il suo ultimo libro, edito da Mondadori

Cecilia Sala Forte Belvedere Firenze
Cecilia Sala, Rome Italy January 10, 2025 ©Stephanie Gengotti
di Redazione

-

Venerdì 19 settembre 2025 alle 19:30, la giornalista e inviata di guerra Cecilia Sala presenterà il suo nuovo libro I figli dell’odio (Mondadori) sulla terrazza di Belvedere Firenze, al Forte Belvedere, all’interno della rassegna culturale L’attualità del bello. L’incontro, a ingresso libero fino a esaurimento posti, vedrà la partecipazione della sindaca di Firenze Sara Funaro e sarà moderato da Nicola Vasai, direttore di Rtv38.

Un viaggio dentro i conflitti del Medio Oriente

Con il suo stile narrativo diretto e coinvolgente, Cecilia Sala accompagna i lettori tra check-point, raid e testimonianze raccolte da protagonisti e vittime dei conflitti contemporanei. Nel libro trovano spazio interviste a figure di primo piano come Hossein Kanaani, fondatore dei pasdaran, il premio Pulitzer Ronen Bergman e l’analista palestinese Imad Abu Awad. Un coro di voci che restituisce un ritratto complesso e umano del Medio Oriente, diventando uno strumento prezioso per comprendere le sfide del nostro tempo.

L’appuntamento al Forte Belvedere

La presentazione di I figli dell’odio offrirà al pubblico fiorentino un’occasione unica per ascoltare dal vivo una delle giornaliste più seguite del panorama italiano. La scelta del Forte Belvedere di Firenze non è casuale: lo spazio, curato da Fondazione MUS.E, è diventato un punto di riferimento per eventi che intrecciano cultura, attualità e pensiero contemporaneo. L’incontro con Cecilia Sala conferma il ruolo del Forte come luogo di dialogo e partecipazione aperto alla città.

Belvedere Firenze tra arte e pensiero

Oltre alla presentazione con Cecilia Sala al Forte Belvedere di Firenze, la stagione culturale propone fino al 26 ottobre mostre, installazioni e attività per famiglie, giovani e adulti. Ogni weekend laboratori e percorsi guidati offrono la possibilità di esplorare le connessioni tra storia, architettura e trasformazioni urbane, rendendo il Forte un laboratorio vivo di cultura e memoria.

Informazioni pratiche

Il Forte Belvedere di Firenze è aperto dal martedì alla domenica dalle 10 alle 20 (ultimo ingresso ore 19). L’ingresso al museo è gratuito per i residenti della Città Metropolitana di Firenze, mentre per i non residenti è previsto un biglietto di 5 euro (ridotto 3 euro). La partecipazione agli eventi e l’accesso alla caffetteria restano gratuiti per tutti.

