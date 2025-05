La città dei lettori 2025: a Firenze oltre 100 big della letteratura

- Pubblicità -

Si rinnova anche nel 2025 l’appuntamento con La città dei lettori, il festival della letteratura che, per il suo ottavo anno consecutivo, trasforma Firenze nella capitale del libro e della parola. Dal 4 all’8 giugno, Villa Bardini a Firenze ospiterà oltre 100 ospiti tra scrittori, giornalisti, traduttori, studiosi e performer in un programma ricchissimo di incontri, talk, reading, spettacoli e laboratori.

Il tema de La Città dei lettori 2025: la forza dei classici

Il filo conduttore scelto per La città dei lettori 2025 è quello dei classici, intesi non solo come patrimonio letterario del passato, ma come strumenti attivi per leggere il presente e immaginare il futuro. “I classici ci insegnano a rallentare e riflettere”, spiega Maria Oliva Scaramuzzi, vicepresidente della Fondazione CR Firenze. “Sono sorgenti vive da cui nascono nuove narrazioni”.

- Pubblicità -

Tra gli eventi che interpreteranno il tema spiccano gli appuntamenti con Ilide Carmignani su Roberto Bolaño (8 giugno), Antonella Lattanzi su Goliarda Sapienza (6 giugno), Paolo Nori sul senso di leggere i russi (7 giugno), Andrea Ceccherelli su Wisława Szymborska, Valerio Aiolli su Joyce e Luca Starita su Tondelli.

Oltre 100 ospiti: tra talk, presentazioni e spettacoli

Il festival La città dei lettori 2025 vedrà la partecipazione di grandi firme della letteratura contemporanea, tra cui Roberto Saviano, Beppe Severgnini, Francesco Piccolo, Fabio Genovesi, Vera Gheno, Ascanio Celestini, Omar El Akkad, Roy Chen, Mario Desiati, Nicoletta Verna, Ilaria Gaspari, Francesco Carofiglio, Paolo Di Paolo, Vanni Santoni, Claudio Piersanti e moltissimi altri.

- Pubblicità -

Tra i momenti clou anche la prima uscita pubblica dei finalisti del Premio Strega 2024 (venerdì 6 giugno) e gli spettacoli letterari, come il monologo di Francesco Piccolo tratto da “Son qui: m’ammazzi” (5 giugno) e il reading musicale di Severgnini con il D&B White Socks Quintet (5 giugno ore 21.00).

Esperienze, musica e corpo: La città dei lettori oltre i libri

Il programma propone anche esperienze immersive: dal “Yoga tra le righe” (7 e 8 giugno ore 10.00) al percorso “Esperienza book” con la coach Raffaella Martinelli. E per la prima volta spazio anche all’arte visiva con Antonio Locicero e il suo progetto fotografico “Cubana”.

- Pubblicità -

Chiuderà la rassegna Andy dei Bluvertigo con un omaggio poetico e musicale a David Bowie (8 giugno ore 19.00), mentre l’apertura del festival (4 giugno) sarà affidata alla proclamazione del vincitore del Premio La città dei lettori, assegnato dagli oltre 750 lettori dei circoli Unicoop Firenze.

Un festival gratuito che parla al futuro

“La nostra è un’operazione culturale aperta e gratuita, che guarda al futuro senza dimenticare le radici”, sottolinea Gabriele Ametrano, direttore del festival. “Abbiamo voluto rendere omaggio ai classici, invitando le voci più potenti del nostro tempo. Perché oggi più che mai abbiamo bisogno di letteratura per formare pensiero critico e visione”.

Con una proposta che spazia tra generi, linguaggi e visioni, La città dei lettori 2025 si conferma come uno dei festival culturali più significativi a livello nazionale, capace di coniugare alta qualità editoriale, apertura al pubblico e attenzione alle nuove forme del racconto.

L’ingresso è gratuito, con registrazione obbligatoria sul sito ufficiale www.lacittadeilettori.it